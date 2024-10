Circa quindici anni fa la malattia di Rosanna Banfi, la figlia del celebre Lino, ha fatto la sua spaventosa comparsa: il tumore al seno. Una lotta che l’attrice ha affrontato con le migliori cure e che oggi la vede splendere come non mai. Non è stato affatto facile, i ricordi non si cancellano e la paura resta perché certi mali sono difficili da sconfiggere. La prevenzione, ovviamente, può fare tutta la differenza del mondo e in questo senso Rosanna Banfi ha lanciato spesso appelli e inviti favorevoli.

Anche perché certi ricordi, ancora oggi, fanno davvero male e la showgirl non augurerebbe nemmeno al peggior nemico di vivere la sua stessa malattia. “Non mi riconoscevo in nulla, le mani non erano le mie, nemmeno il braccio e il viso, potevo riconoscere solo i miei orecchini di quell’estate del 2009”, le parole di Rosanna Banfi.

Rosanna Banfi ricorda la malattia e il tumore: “Fu difficile…”

“Fu difficile ma sono ancora qui”, racconta Rosanna Banfi la malattia parlando del tumore in una delle tante interviste che ha rilasciato sul tema. “La vita ti chiude porte in faccia ma a volte lascia uno spiraglio. Io ho avuto la fortuna di passarci in quello spiraglio e di rivedere il sole”, ha detto la figlia di Lino Banfi. Un passaggio che colpì molto il pubblico fu quello a Ballando con le Stelle, in una delle scorse edizioni, dove si ritagliò un ruolo da protagonista e dove appunto sottolineò l’importanza della prevenzione e della salute.

Ma come sta oggi Rosanna Banfi? Se lo chiedono molti fan, preoccupati per le condizioni di salute dell’attrice e di tutta la sua famiglia. Non è stato infatti un periodo facile per Rosanna e i suoi cari, ma almeno per quanto riguarda lei sembra tutto sotto controllo. Rosanna Banfi ha ripreso in mano la sua vita da qualche anno a questa parte e con ovviamente non ha nessuna intenzione di fare passi indietro.