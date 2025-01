Malika Ayane, artista nata a Milano il 31 gennaio 1984, per anni ha cantato nelle voci bianche al Teatro alla Scala di Milano. Ha lavorato poi in diversi spot pubblicitari arrivando a firmare il suo primo contratto discografico nel 2007 con l’etichetta Sugar Music, pubblicando i suoi primi album. La prima volta al Festival di Sanremo è arrivata nel 2009 nella sezione giovani, con lo splendido brano “Come foglie”, che ha ottenuto negli anni seguenti un successo straordinario. L’anno successivo ha vinto, sempre a Sanremo, il Premio della critica “Mia Martini” e il Premio della sala stampa con “Ricomincio da qui”, ma ottenne un quinto posto che scatenò le proteste dell’orchestra.

Ha vinto, nel corso della sua carriera, dei prestigiosi riconoscimenti ottenendo anche candidature importanti e di prestigio. Malika Ayane nel corso della sua carriera ha ricoperto inoltre il ruolo di giudice a X Factor. Per quanto riguarda la vita privata, a soli 21 anni Malika Ayane ha avuto una bambina, Mia, nata dal suo primo compagno: tra i suoi amori anche Cesare Cremonini.

Malika Ayane, chi è: “Alle elementari mi prendevano in giro”

Malika Ayane è stata vittima di bullismo quando era ancora una bambina. A raccontarlo, proprio lei stessa: “Alle elementari ho visto la perfidia nell’uso del termine ‘marocchino‘. Si mettevano note in classe per questo. Come al solito, paradossalmente, in una realtà più ristretta e periferica chi viene da fuori può sembrare minaccioso”. Malika, infatti, è nata da papà marocchino, originario di Fes, e mamma italiana. Le sue origini, dunque, l’hanno spesso messa in luce diversamente agli occhi dei compagni.

Parlando invece della figlia e del successo ottenuto quando Mia era già al mondo, Malika ha spiegato: “Mi sono assentata solo per cose per cui valeva la pena”. Ha dunque cresciuto la sua bambina portando avanti la sua carriera, facendo ogni giorno anche 6 o 7 ore in auto pur di tornare a casa da lei e vederla crescere.