Manuel Galiano: incidente choc a Roma/ Come sta l’ex corteggiatore di Uomini e Donne

Manuel Galiano: incidente per l’ex corteggiatore di Uomini e Donne

Terribile incidente per Manuel Galiano, ex corteggiatore di Uomini e Donne che, nelle scorse ore, è rimasto vittima di un terribile incidente a Roma in cui è rimasto ferito. A svelarlo è stato lo stesso ex corteggiatore che, sui social, ha condivido le immagini del viso e dell’auto sul quale viaggiava. L’ex scelta di Giulia Cavaglià è rimasto vittima di un terribile frontale di cui ha raccontato i dettagli sui social.

“Ciao ragazzi, oggi ho avuto incidente con un camion dell’A.M.A., ha effettuato un inversione a “U” colpendo la nostra macchina, ferendo gravemente me e Jlenia. Per fortuna indossavamo le cinture di sicurezza e siamo riusciti a salvarci la vita per miracolo. Adesso vi mostrerò le mie condizioni e vi spiegherò cosa è successo in ospedale e di come il mio occhio è stato salvato dal Dr. Raffaello Procopio che ringrazio pubblicamente davanti a tutti“, ha raccontato Manuel.

Come sta ora Manuel Galiano

Manuel Galiano ha vissuto momenti terribili a causa dell’incidente che ha voluto raccontare per sensibilizzare i followers all’uso delle cinture di sicurezza che possono salvare la vita. L’ex corteggiatore del programma di Maria De Filippi, poi, ha aggiunto altri particolari sulle proprie condizioni.

“Prima che escano notizie NON VERE ci tenevo a dire la mia versione. All’ospedale mi hanno dimesso ancora sporco di sangue e senza farmi tutti gli esami consoni che un cittadino italiano merita di avere pagando le tasse, dicendomi che non potevano cucirmi non avendo più pelle da suturare”, ha concluso Manuel ricevendo tantissimi messaggi d’affetto e di supporto da parte del web.

