Manuel Maura e l’opinione su Francesca Sorrentino

Manuel Maura, ex fidanzato di Francesca Sorrentino, attuale tronista di Uomini e Donne, si è raccontato ai microfoni di Lorenzo Pugnaloni nel corso dell’ultima puntata di Casa Lollo. Manuel, tuttavia, ha preferito non entrare nel merito dell’avventura di Francesca a Uomini e Donne rinviando il tutto ad un momento successivo. “Mi hanno fatto un sacco di domande su Francesca, non volevo rispondere e ancora oggi non me la sento. Non mi va tanto di parlare del percorso di Francesca a Uomini e Donne, la conosco, ma non voglio dire nulla riguardo al suo percorso, ci sono state le anticipazioni, ma forse quando andrà in onda qualcosina dirò, ma in questo momento non mi va di rispondere”, le parole di Manuel.

Aurora tropea, lite con Armando Incarnato a Uomini e Donne/ "Un onore non piacerti"

L’ex protagonista di Temptation Island, inoltre, ha ammesso che, al posto dell’ex fidanzata, avrebbe comunque accettato il trono: “Io penso che il 99% dei ragazzi oggi avrebbe accettato il trono, quindi se mi fosse stato chiesto lo avrei fatto anche io”.

Manuel Maura e il trono di Martina De Ioannon

Sul trono di Uomini e Donne, accanto a Francesca Sorrentino, c’è Martina De Ioannon che, esattamente come Francesca, è tornata single dopo la partecipazione a Temptation Island a cui ha partecipato con l’ex fidanzato Raul Dumitras.

Diego Tavani, lite con Valentina a Uomini e Donne/ "Non hai il coraggio di dirmi che non ti sono piaciuta"

“Ho visto il percorso a Temptation di Martina e mi è piaciuta perché è stata una persona sincera, amo le persone sincere. Sicuramente nel percorso è uscita la parte più criticata e Raul è uscito più da vittima della situazione, l’ho conosciuto, è una brava persona, una brava ragazza, ma lei non mi è dispiaciuta perché ne ho apprezzato la sincerità. Non l’ho mai vista dal vivo, è una bella ragazza, ma niente di più”.