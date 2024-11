Marco Garofalo, chi è la moglie: la famiglia e la vita privata del compianto coreografo

This is me, nella prima puntata in onda questa sera su Canale 5, vivrà di tantissimi illustri ospiti che hanno fatto la storia di Amici ma coglierà anche l’occasione per ricordare Marco Garofalo, storico ex insegnante e coreografo di danza moderna del talent. Ci sarà per lui un commovente omaggio e, per tributargli il giusto ricordo, sarà presente in studio sua moglie, colei che è stata per tanti anni la donna della sua vita.

Enzo Paolo Turchi:"Marco Garofalo non un grande ballerino, fu mio assistente"/ Web tuona "Irrispettoso"

Della moglie di Marco Garofalo non si conoscono moltissime informazioni, essendo probabilmente lontana dal mondo della televisione e dello spettacolo a differenza invece della grande notorietà ottenuta dal marito in carriera. Sappiamo però che la coppia ha celebrato il matrimonio e dalla loro storia d’amore sono anche nati due splendidi figli, Alessio e Clarissa, che hanno sempre voluto ricordare il padre dopo la sua morte attraverso commoventi dediche e messaggi sui social.

Marco Garofalo, carriera e tappa ad Amici: il ricordo a This is me

Marco Garofalo ha costruito nella sua vita una famiglia molto unita, assieme alla moglie e ai due figli, e ci ha lasciati ormai 6 anni fa all’età di soli 61 anni a Roma, in seguito ad una lunga malattia. Il suo nome ha sempre brillato nella danza e coreografia italiana, studiando ballo con Enzo Paolo Turchi e debuttando in televisione nel 1978 nel varietà di Raffaella Carrà Ma che sera.

Sono poi arrivate le grandi occasioni di mettere la propria arte al servizio di numerosi show televisivi, realizzando balletti e coreografie per Lascia o raddoppia?, Buona Domenica e Ciao Darwin e conquistando il cuore del pubblico nel biennio 2009/2010: in quegli anni, infatti, fu insegnante e coreografo di danza moderna ad Amici di Maria De Filippi. Il programma, per questo, questa sera non potrà non dedicargli un commosso omaggio, alla presenza della moglie in studio.