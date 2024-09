Dopo la prima puntata del Grande Fratello 2024 dome si vede in un video tratto della diretta h24, Enzo Paolo Turchi sarebbe finito nel mirino del web per delle dichiarazioni fatte in merito alla carriera di Marco Garofalo, compianto coreografo e ballerino venuto a mancare nel 2018, all’età di 62 anni.

Abbiamo avuto modo di conoscere Marco Garofalo non solo grazie alle innumerevoli collaborazioni fuori dai palinsesti televisivi, ma anche per una longeva presenza ad Amici di Maria De Filippi dove, in qualità di docente, il compianto coreografo era noto per la sua veemenza dal punto di vista della dialettica ma al contempo per la sua estrema professionalità e conoscenza del mestiere. Ebbene, da qui parte il risentimento del web nei confronti di Enzo Paolo Turchi rispetto a quanto affermato alcune ore fa al Grande Fratello 2024.

Carmen Russo "gelosa" di Enzo Paolo Turchi e Rebecca Staffelli/ Telefona in diretta al Grande Fratello 2024

Enzo Paolo Turchi, ‘bufera’ per le parole su Marco Garofalo: interviene Marco Salvati “Irrispettooso!”

“Marco Garofalo ha iniziato con me ma non era un grande ballerino perchè aveva dei problemi fisici. Mi ha fatto da assistente, mi dava una mano a casa; faceva le pulizie, queste cose qui…”. Queste le parole di Enzo Paolo Turchi – riportate da Novella 2000 – a proposito degli esordi al fianco del compianto Marco Garofalo. Il racconto del ballerino, come anticipato, ha indispettito il web e anche un volto noto che ha prontamente replicato sui social. Stiamo parlando di Marco Salvati, autore televisivo che ha avuto modo di collaborare con il compianto coreografo. “Marco garofalo è stato un grande coreografo, cosa che Enzo Paolo Turchi non è stato. Ricordarlo così mi sembra irrispettoso”.

Enzo Paolo Turchi, chi è? Grande Fratello 2024/ Un'infanzia difficile: "Cresciuto grazie ad una prostituta"

A questo punto, è lecito credere che nella prossima puntata del Grande Fratello 2024 sarà Alfonso Signorini a chiedere un chiarimento ad Enzo Paolo Turchi per quanto raccontato sul conto del compianto coreografo Marco Garofalo.