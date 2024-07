‘MARCONI, Alive – Rendere Visibile l’Invisibile’/ A Bologna lo spettacolo multimediale sul padre della radio

Nella giornata di domani – sabato 20 luglio 2024 – presso la spettacolare e centralissima Piazza Maggiore di Bologna si terrà l’evento ‘MARCONI, Alive – Rendere Visibile l’Invisibile‘ dedicato (come lascia tranquillamente intuire il nome) alla figura di Guglielmo Marconi, considerato il ‘padre’ della radio e tra i primissimi ad intuire l’importanza delle onde radio per collegare punti anche distantissimi nel mondo. L’evento ‘MARCONI, Alive’ si inserisce nella più ampia cornice di senso delle numerose iniziative promosse dal Comitato Nazionale istituito proprio per celebrare il 150esimo anniversario della nasciate del geniale inventore italiano, e vanta anche la collaborazione del Ministero della Cultura, di Cinecittà e dell’Archivio Luce; senza dimenticare il supporto di One More Pictures e della Cineteca bolognese.

Sciopero Ita 7 settembre 2024/ I sindacati: "Chiediamo un confronto serio e costruttivo"

L’evento ‘MARCONI, Alive’ punta ad essere una sorta di viaggio tra arte e tecnologia durante il quale tutti i curiosi potranno avventurarsi alla scoperta dell’inventore della radio viaggiando a loro volta tra cinque differenti composizioni sceniche: le due aree principali vedranno – da un lato – un’enorme live performance messa in scena da Luca Tommassini (famosa e storica firma di moltissime coreografie televisive, tra X-Factor e Sanremo) sulle musiche di Giorgio Moroder; e dall’altro lato la proiezione di filmati originali dell’era marconiana. Infine – a completare il lungo viaggio di ‘MARCONI, Alive’ ci sarà anche uno spettacolo di luci e laser che si staglieranno nei cieli di Bologna per dar (figurativamente) vita alle onde radio scoperte e sfruttate dal nostro Marconi.

Parigi, protesta dei negozianti per le Olimpiadi 2024/ “C'è troppa sicurezza, vendite a meno 30%”

Ma non è ancora finita qui, perché a raccontare il viaggio e il personaggio di Guglielmo Marconi ci sarà la poetica voce narrante di Aether – nei panni della ‘tessitrice di connessioni’ – e chiuderanno le danze (precisamente alle ore 22:30) i primi due episodi della serie tv ‘Marconi. L’uomo che ha connesso il mondo‘ diretta da Lucio Pellegrini per Rai Fiction. L’appuntamento con ‘MARCONI, Alive’ – lo ripetiamo che non fa mai male – sarà sabato 20 luglio 2024 alle ore 21:45, in Piazza Maggiore a Bologna; mentre a chi si chiedesse il prezzo di ingresso rispondiamo (e qui viene il bello!) che l’evento sarà completamente gratuito.

Licenze per gli Ncc, la sentenza della Consulta: "Incostituzionale lo stop"/ "Grave pregiudizio"

Lucia Borgonzoni: “‘MARCONI, Alive’ è un’occasione per scoprire l’uomo e l’imprenditore dietro alle invenzioni”

Presentando ‘MARCONI, Alive’ il sottosegretario del Ministero della Cultura Lucia Borgonzoni ha sottolineato che si tratta di un evento “pensato per accompagnare un pubblico quanto più ampio possibile alla scoperta di Guglielmo Marconi” soffermandosi non solo sulle “sue invenzioni” ma anche – e forse soprattutto – “sul suo profilo di uomo e di imprenditore“; il tutto tramite “uno dei progetti più spettacolari finora realizzati“. Risponde a Borgozoni Giulia Fortunato (presidentessa del Comitato Marconi.150) che precisa descrive “MARCONI, Alive [come] un inedito racconto che coniuga arti, tecnologia e conoscenza” per scoprire la “caleidoscopica figura” del “Signore del Wireless e Padre della Radio“.

“Un fil rouge – continua Fortunato – che inanella perle di conoscenza: dalla prima trasmissione senza fili” alle porte di Bologna, “alla tecnologia al servizio delle arti contemporanee“; e chiude il suo intervento citando “quel linguaggio di pace caro a Guglielmo Marconi: ‘le mie invenzioni sono per salvare l’umanità, non per distruggerla’“. Dal conto suo – infine – Chiara Sbarigia (Presidente di Cinecittà) parla di ‘MARCONI, Alive’ come di un “grande spettacolo multidisciplinare dal vivo (..) nel cuore della città natale del celebre inventore” fatto di “ospiti illustri, un cast di performer di rilevo internazionale, giochi di luce ed immagini mozzafiato“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA