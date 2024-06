Mare Fuori 5: torna Alessandro Orrei nel ruolo di Mimmo?/ L’attore sul set in gran segreto

Mare fuori 5: al via le riprese, nuovi arrivi e clamorosi ritorni?

Le riprese di Mare fuori 5 sono già cominciate e nelle nuove puntate che dovrebbero essere trasmesse da Raidue a partire da febbraio ci saranno diverse novità a partire dall’arrivo di cinque, nuovi protagonisti che sono Francesco Luciani, Francesco Di Tullio, Rebecca Mogavero, Elisa Tonelli, Alfonso Capuozzo e Manuele Velo e che interpreteranno nuovi personaggi che daranno una svolta alla trama dell’amatissima serie tv. Accanto ai nuovi arrivi, tuttavia, secondo un’indiscrezione riportata dal settimanale Chi, potrebbe esserci anche un clamoroso ritorno ovvero quello di Alessandro Orrei che, a partire dalla seconda stagione di Mare fuori ha interpretato Mimmo.

Davos, serie su Canale 5/ Trama, cast e anticipazioni 19 giugno 2024: Johanna da crocerossina a spia

Con il personaggio di Mimmo, Alessandro Orrei è entrato nel cuore del pubblico di Mare Fuori che attende con ansia non solo le nuove puntate, ma anche i primi spoiler sulla trama di cui, stando a quello che riporta Chi, dovrebbe far parte proprio il personaggio interpretato dal giovane attore.

Alessandro Orrei sul set di Mare Fuori 5

La presenza di Alessandro Orrei nel cast di Mare fuori 5 non è stata confermata ufficialmente ma stando a quello che riporta Chi, il personaggio di Mimmo dovrebbe essere comunque presente. “Tra i nomi del cast di Mare fuori 5 c’è quello di Mimmo ovvero Alessandro Orrei”, si legge nella rubrica “Chicche di gossip” del settimanale Chi in edicola da mercoledì 19 giugno 2024.

PRESUNTO INNOCENTE/ Dopo il film, la serie tv dove brillano Jake Gyllenhaal e fotografia

“Anche se non annunciato in conferenza stampa, l’attore è già sul set in gran segreto per quella che sarà davvero la sua ultima stagione”, si legge ancora sul noto magazine. Tra i personaggi delle puntate della quinta stagione di Mare fuori, dunque, ci sarà anche Mimmo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA