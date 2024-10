Tutto su Margherita Aiello, dama del trono over di Uomini e Donne

Margherita Aiello, dama del trono over di Uomini e Donne, torna al centro dello studio di Uomini e Donne nel corso della puntata del 16 ottobre 2024. La dama è stata subito conquistata da Mario Cusitore con cui è uscita più volte. I due si sono baciati e hanno anche dormito insieme però l’atteggiamento con cui il cavaliere napoletano ha parlato dell’accaduto ha deluso fortemente Margherita che, inizialmente, aveva deciso di allontanarsi.

Chi è Jury, cavaliere di Uomini e Donne/ Lite con Barbara De Santi e uscita con Margherita "una barzelletta"

Tuttavia, provando un vero interesse per Mario, Margherita ha deciso di non rinunciarci uscendo, però, anche con altri cavaliere. Consapevole di non avere l’esclusiva da Mario che sta uscendo anche con altre dame, in particolare con Morena Farfante, Margherita ha accetta di uscire con Jury, uno dei nuovi cavalieri del trono over che, al centro dello studio, fa notare a Mario Cusitore l’interesse reale di Margherita nei suoi confronti.

Salvatore: chi è il nuovo cavaliere di Uomini e Donne/ Scende per Gemma Galgani: lei entusiasta

Mario Cusitore e Margherita Aiello: tutto finito a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne in onda il 16 ottobre 2024, Margherita Aiello si è ritrovata nuovamente al centro dello studio accanto a Morena Farnate e di fronte a Mario Cusitore e Jury. Mario accusa Morena di essere uscita con un altro cavaliere prima ancora di chiarire il loro rapporto. “Ha gli occhi a cuoricino”, commenta Jury facendo notare a Mario quanto Margherita sia presa da lui. Tuttavia, il 45enne napoletano decide di chiudere la conoscenza con Margherita con cui, però, c’è un retroscena bomba.

Come fanno sapere le anticipazioni di Uomini e Donne di Lorenzo Pugnaloni, Mario decide di chiudere con Margherita dopo essere stato a letto con lui. Una decisione che arriva dalla consapevolezza di Mario di non provare un trasporto fisico e mentale tale da portare avanti la frequentazione deludendo fortemente la dama del trono over.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 16 ottobre 2024/ Michele esce con Veronica, Gabriele conosce Ilaria