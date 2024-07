Maria Rita Viaggi, chi è e com’è morta la ‘Signorina Buonasera’/ Stroncata da malore: l’addio delle colleghe

È morta Maria Rita Viaggi a soli 69 anni: cause del decesso dell’annunciatrice Rai

Lutto nel mondo dello spettacolo e della televisione, Maria Rita Viaggi è morta, storica annunciatrice della Rai rimasta nell’immaginario collettivo come una delle ‘Signorine Buonasera’. La donna dopo anni trascorsi a Roma si era trasferita a Grosseto sua terra d’origine e la causa della morte, secondo quanto è stato riportato dall’Ansa in una nota, è stato un malore improvviso.

Stando alle prime ricostruzioni cu com’è morta Maria Rita Viaggi, infatti, l’annunciatrice nella giornata di mercoledì 3 luglio 2024 si trovava nella sua casa in Toscana insieme al marito Vincenzo Gerghi. Inutili i tentavi di rianimazione da parte del personale sanitario del 118, prontamente intervenuto. Maria Rita Viaggi si è spenta a soli 69 anni, il prossimo 12 novembre 2024 avrebbe compiuto 70 anni. Sui social in molti hanno commentato con sgomento e dolore la tragica scomparsa, anche molti volti noti come Ilaria Moscato, ex Signorina Buonasera che ha scritto su Instagram: “Ciao Maria Rita” e la conduttrice e giornalista Manuela Moreno che alla Viaggi ha dedicato l’emoticon di un cuore.

Maria Rita Viaggi è morta, chi è? Dagli esordi nelle tv locali all’ultima apparizione in tv

Classe 1954, dopo aver abbandonato gli studi di Giurisprudenza, ha iniziato la carriera televisiva come annunciatrice in emittenti locali romane. Il debutto in Rai è avvenuto negli anni Ottanta e fino al 2003 ha condotto il meteo del Tg1. Da Fanpage si apprende che era esperta di teologia e di storia delle religioni, Maria Rita Viaggi aprì con una sua canzone, La pupilla di Dio, la diretta del tradizionale omaggio di Giovanni Paolo II alla statua della Madonna Immacolata di piazza di Spagna, a Roma, l’8 dicembre 2002. Terminata l’esperienza in Rai, Maria Rita Viaggi è stata anche capo ufficio stampa della Warner Brothers Disco. La sua ultima apparizione televisiva risale al 2004 quando prese parte, con altre ex colleghe, al Gran Galà per i 50 anni della tv di Stato, condotto da Pippo Baudo. Sposata con l’ex segretario generale della provincia di Grosseto Vincenzo Gerghi, Maria Rita Viaggi è morta a soli 69 anni a causa di un malore improvviso.











