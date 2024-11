Il percorso straordinario di Marianna Alè di Io Canto Generation 2024

Tutto pronto per la finale di Io Canto Generation 2024 e tra i concorrenti finalisti di questa edizione spicca Marianna Alè. La giovane concorrente siciliana, del team Anna Tantangelo, ha fatto un percorso straordinario nel talent show di Gerry Scotti e questa sera, mercoledì 13 novembre, ha la possibilità di scrivere il capitolo più importante della sua breve carriera. E’ ancora giovanissima, ovviamente, e al di là dell’epilogo di questa avventura, Marianna potrà giocarsi le sue carte da qui in avanti nel mondo della musica.

Chiaro però che l’occasione di laurearsi vincitrice di Io Canto Generation 2024 è ghiotta, allora ce la metterà tutta per affascinare ancora una volta il pubblico di Canale 5 e convincere la giuria. Come dicevamo, Marianna ha cominciato la sfida entrando a far parte della squadra di Anna Tatangelo, la quale si è spesa molto per aiutarla a crescere e migliorare nel corso di queste settimane.

Marianna Alè finalista di Io Canto Generation 2024: Anna Tatangelo scommette sulla sua allieva per la finale

Ricordiamo ancora la primissima esibizione di Marianna Alè a Io Canto Generation 2024, con una toccante interpretazione del brano “Back to black” di Amy Winehouse che conquistò tutti. Fin dalla prima puntata Marianna Alè ha dimostrato carisma e umiltà, doti che non sono passate inosservate e che le hanno permesso di fare strada.

Poi, proprio al fianco della sua insegnante Anna Tatangelo, ha incantato con duetti emozionanti come “Hold My Hand” di Lady Gaga. Marianna ha lasciato il segno tra gli applausi di tutti, anche nell’ultima puntata con una spettacolare “Come foglie”. Ora per la giovane concorrente siciliana arriva l’appuntamento più importante di questa edizione: riuscirà ad aggiudicarsi la finale e il titolo di vincitrice? Non resta che metterci comodi e sintonizzarci su Canale 5 a partire dalle 21.25 per scoprirlo.

