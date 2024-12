Mentre ‘voci di corridoio’ inneggiano ad un possibile interesse di Alfonso D’Apice per Mariavittoria Minghetti, la coinquilina sembra distratta da ben altre sirene. Nelle ultime ore – come racconta una clip pubblicata dal sito ufficiale del Grande Fratello 2024, la concorrente non è riuscita a non palesare un evidente gelosia nei confronti di Tommaso Franchi con il quale fin dalle prime settimane di permanenza nella Casa ha instaurato un legame piuttosto particolare.

Ma perchè Mariavittoria Minghetti è gelosa di Tommaso Franchi? Quest’ultimo sembra trascorrere diverso tempo con la nuova concorrente del Grande Fratello 2024, Chiara; momenti di conoscenza che non sembrano suscitare in Mariavittoria sensazioni positive. Quest’ultima si è sfogata con Pamela Petrarolo e Jessica Morlacchi: “Sono due ore che è lì…”, sottolineando poi come sia intenzionata a dare peso a tali sensazioni per “valutare il rapporto”, al fine di comprendere cosa si nasconda dietro la presunta gelosia.

Mariavittoria Minghetti ‘confessa’ la gelosia a Tommaso Franchi: “Sono confusa…”

Prima di lasciare la casa per trasferirsi nel tugurio del Grande Fratello 2024, Mariavittoria Minghetti ha avuto modo di confrontarsi con Tommaso Franchi proprio sul tema della gelosia. “Sono confusa, vedendoti con lei ho provato gelosia…”, questa la confessione della ragazza che trova un tenero riscontro da parte del concorrente che prima l’abbraccia e poi asserisce: “Se sei qui. non sei confusa”. Prosegue il lungo abbraccio tra i due concorrenti, un chiaro segnale di come l’affinità tra i due sia comunque molto intensa e forte.