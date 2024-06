Marie, chi è la figlia morta di Jean-Louis Trintignant/ Uccisa dal compagno Bertrand Cantat nel 2003

Chi è Marie Trintignant, la figlia dell’attore Jean-Louis Trintignant morta nel 2003

La vita di Jean-Louis Trintignant, celebre attore francese e amore di Brigitte Bardot, non è stato solo costellato di successi e passioni ma anche di momenti dolorosi e vere e proprie tragedie. La più grande è sicuramente la morte della figlia Marie Trintignant, che col padre condivideva la passione per la recitazione che li ha infatti portati a lavorare fianco a fianco in una decina di film.

Bardot, fiction Canale 5/ Anticipazioni puntata 25 giugno 2024: Brigitte e l'incontro con Jacques Charrier

Marie è morta nel 2003 uccisa dal suo compagno, il cantante Bertrand Cantat, voce del gruppo rock Noir Désir. Un dramma che ha non solo sconvolto la famiglia dell’attrice, ma che ha inevitabilmente acceso le luci sul delicato tema della violenza sulle donne. Marie aveva 41 anni quando, mentre si trovava a Vilnius, in Lituania, per le riprese di un film in cui recitava da protagonista, è stata uccisa dall’uomo che amava.

Nicolas-Jacques Charrier, figlio Brigitte Bardot Bardot/ Lei: "ho reso infelici due persone: me e mio figlio"

Marie Trintignant è stata uccisa dal compagno Bertrand Cantat: il dramma consumato a Vilnius

Stando alle cronache del temendo fatto, Bertrand Cantat, che era sotto l’effetto di alcol, ha picchiato con grande violenza Marie Trintignant, causandole danni irreparabili. La donna, come riporta Fanpage, è stata ritrovata con ‘volto completamente tumefatto, due nervi ottici distaccati, le ossa del naso fratturate, ferite alle gambe, alla pancia, alle braccia’ causati da una raffica di pugni e calci durante un violento litigio. Irriconoscibile, la donna è stata portata d’urgenza in ospedale quando è stata ritrovata nella stanza numero 35 dell’hotel ‘Domina Plaza’ a Vilnius. Purtroppo i medici non sono riusciti a salvarla: la figlia di Jean-Louis Trintignant è morta il 1° agosto 2003, cinque giorni dopo il litigio che le è stato dunque fatale. Per Jean-Louis Trintignant è stata una perdita drammatica: l’uomo amava con tutto il cuore suo figlia, con la quale aveva condiviso idee e set cinematografici.











© RIPRODUZIONE RISERVATA