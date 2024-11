Andrea Preti è La Talpa 2024, Marina La Rosa non ha dubbi: “Non è intelligente”

Chi è La Talpa 2024? È la domanda che si pongono non solo i telespettatori ma anche e soprattutto i concorrenti che devono capire chi trama alle loro spalle. Tutti iniziano già ad avere i primi sospetti e nel mirino del gruppo c’è finito anche Andrea Petri dopo aver commesso una scorrettezza. Nel dettaglio durante la prima prova ha iniziato a slegarsi prima del tempo. L’attore si è giustificato dicendo di non aver volutamente barato ma semplicemente di non aver capito bene il gioco ed essersi comportato di conseguenza. E subito dopo si è scusato.

Ludovica Frasca piange in diretta a La Talpa: "Gilles Rocca? Attaccabrighe"/ Furiosa lite tra i due

Paradossalmente, però, una delle poche tra i concorrenti, se non l’unica, a non sospettare che Andrea Preti è La Talpa 2024 è Marina La Rosa. L’attrice ed ex concorrente del Grande Fratello 2024 però, nel dare la sua motivazione ha lanciato una pesante frecciata al giovane attore: “Non penso sia la talpa perché non lo reputo molto intelligente, così intelligente da esserlo.” Subito dopo Marina è scoppiata a ridere provando a giustificarsi: “Ora dirlo così…sembro un po’ una stronza.”

Alessandro Egger e Marina La Rosa contro Gilles Rocca: "Manipolatore e non del tutto vero"/ Lite a La Talpa!

Marina La Rosa e i suoi sospetti: “La talpa potrebbe essere Lucilla Agosti o Orian Ichaki”

Durante le sue riflessioni, inoltre, Marina La Rosa ha rivelato i suoi maggiori sospetti su chi è La Talpa 2024. Innanzitutto ha ipotizzato potesse essere Orina Ichaki, la bellissima modella israeliana ed il motivo è presto: “All’inizio l’ho subito scartata per il problema della lingua…però invece potrebbe…” A sostegno della sua ipotesi ha sottolineato il fatto che la modella ha rifiutato di fare da ‘torcia umana’ durante una prova facendo perdere 2.000 euro al gruppo. Un’altra dei sospettati, inoltre, dell’attrice è Lucilla Agosti: “Alcuni sui atteggiamenti non mi sono piaciuti” Orian Ichaki e Lucilla Agosti, chi è La Talpa 2024 tra di loro?