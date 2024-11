Elisa Di Francisca e Andrea Preti, primi sospetti a La Talpa 2024: cos’è successo nella prima prova

Chi è La Talpa? La domanda arriva sin dai primi minuti della nuova edizione condotta da Diletta Leotta, e altrettanto presto arrivano i sospetti. La prima prova ricompensa mette infatti in evidenza comportamenti sospetti, in particolare da parte di due concorrenti: Elisa Di Francisca e Andrea Preti. La prima finisce nel mirino dei sospetti per essere stata la più lenta a concludere la prova, consumando dunque il tempo a disposizione del gruppo.

Elisa Di Francisca, chi è la concorrente La Talpa/ "A 17 anni ho rischiato di morire" e il dramma dell'aborto

Lucilla Agosti, che era in coppia con Elisa nella prova, lancia le prime accuse a La Talpa 2024: “Vedere che alla fine è stata la coppia mia e di Elisa ad avere più criticità mi fa nascere dei sospetti. Io dubito di Elisa. Noi stiamo imparando a conoscerci ora, obiettivamente la coppia che ha avuto più difficoltà e ha messo in discussione la riuscita della prova siamo state noi. È ovvio che io so di non essere La Talpa e quindi sospetto di lei.”

Ivan Villa, chi è il compagno di Elisa Di Francesca/Un forte legame e la particolare proposta di matrimonio

Andrea Preti commette una scorrettezza a La Talpa 2024 e finisce nel mirino dei sospetti del gruppo

Elisa Di Francisca si dice dispiaciuta per questa accusa e fa notare: “Noi siamo state quelle che ci abbiamo messo di più ma eravamo più strette”. Ma la campionessa non è l’unica a finire nel mirino dei sospetti dei concorrenti de La Talpa 2024: Andrea Preti ha commesso una scorrettezza, iniziando a liberarsi dalle corde prima del tempo. “Ho cercato un modo per slegarmi il prima possibili ma non credevo di barare. Chiedo scusa a tutti”, dice Andrea, scusandosi con tutti. Le scuse, però, servono a poco, perché la scorrettezza viene punita con la perdita di parte del budget appena conquistato.