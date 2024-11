Marina La Rosa si è fatta notare sin da subito a La Talpa, il reality show di successo condotto da Diletta Leotta su Canale 5. Durante la prima puntata la ex gattamorta del primo Grande Fratello ha immediatamente messo i puntini sulle “i” precisando: ” non sono venute qui per fare amicizie, ma per giocare”. Una partenza col botto per la ex gieffina che poco dopo si è confrontata e scontrata con Gilles Rocca regalando uno dei primi momenti più virali del reality. “Sei troppo egoriferito. Non è che dobbiamo stare qui ad ascoltare per forza te. Siamo tutti protagonisti in questo gioco, non solo tu” – dice La Rosa a un Gilles Rocca che cerca di accalappiare consensi e simpatie.

Marina La Rosa a La Talpa, chi è / Dai progetti falliti al divorzio con marito Guido Bellitti

Non solo, poco dopo Marina La Rosa ne ha anche per Andrea Preti su cui ha qualche sentore sulla possibilità che sia lui la talpa incaricata dal programma di sabotare il gruppo. “Potrebbe essere la talpa, sì, anche se non me lo faccio molto intelligente” – è il commento della ex gieffina.