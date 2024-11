Marina Peroni a La Volta Buona: “La differenza d’età con mio marito Sandro Giacobbe…”

Il pomeriggio in compagnia di Caterina Balivo e La Volta Buona è stato oggi impreziosito da una coppia unita dall’amore e dalla passione in comune per la musica: Sandro Giacobbe e sua moglie Marina Peroni. Insieme si sono raccontati non solo nel merito della carriera professionale ma soprattutto in riferimento a molteplici aneddoti riguardanti la loro relazione. A prendere la parola è stata proprio la cantante: “La differenza d’età tra noi? Da una persona grande come lui si impara tutto, come prendere la vita; ti insegna tante cose relative a qualsiasi aspetto del vivere”.

Sandro Giacobbe e sua moglie Marina Peroni hanno poi scherzato a proposito della passione della cantante per Vasco Rossi, che per l’appunto spiega: “Ci siamo sposati due anni fa dopo 11 anni di fidanzamento; c’era proprio una canzone di Vasco il giorno delle nozze…”. Entrambi hanno dato alla luce figli nati da relazioni precedenti e a tal proposito il cantante ha rivelato: “I miei figli hanno accolto subito Marina anche perchè lei ha dimostrato di non aver alcun secondo fine, se non lo starmi vicino per amore”. Marina Peroni ha invece aggiunto: “E’ stato detto di tutto, che volessi i soldi, o che lo volevo sfruttare per cantare; io ho comunque sempre cantato, ho realizzato il mio sogno. Forse non a grandi livelli, ma comunque è stato stupendo.

Sandro Giacobbe e sua moglie Marina Peroni, gli aneddoti di gelosia a La Volta Buona

Proseguendo nella simpatica intervista a La Volta Buona, Sandro Giacobbe e sua moglie Marina Peroni hanno impreziosito il racconto con ulteriori aneddoti chiamando in causa due volti noti: Barbara D’Urso e Ronn Moss. Sulla prima si è espresso il cantante: “L’ho conosciuta da giovanissima, quando aveva 18 anni; l’ho conosciuta a Napoli, una ragazza bellissima”. Incalzata da Caterina Balivo sulla presunta gelosia, Marina Peroni ha affermato: “ Tutte le volte che andavo ospite in trasmissione diceva: ’Ma tu non lo sai, con Sandro…’, posso capire che lo dici una volta, due, ma alla terza…”. Sulla gelosia del marito per Ronn Moss ha invece spiegato: “Ci ha provato con me? Ma non è vero!”.