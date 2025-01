Uomini e Donne, chi è la nuova dama di Mario Cusitore? Lei gli legge una lettera: ma lui la manda via

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, si è ampiamente parlato del Trono di Martina De Ioannon giunto quasi al termine, la giovane tronista romana infatti ha annunciato che presto farà la sua scelta tra Ciro e Gianmarco. Tuttavia spazio ha avuto anche il Trono Over con uno dei cavalieri storici del programma, Mario Cusitore, per l’uomo che in passato ha corteggiato Ida Platano e che più di recente, invece, ha frequentato Morena Farfante e Margherita Aiello si è presentata una nuova dama.

Chi è la nuova dama di Mario Cusitore di Uomini e Donne? Le informazioni sulla donna per il momento sono poche, non si conosce neanche il nome. Si sa soltanto che visibilmente emozionata si è presentata in studio con una lettera per l’uomo, lettera con la quale ha elogiato e riempito di complimenti Mario dimostrando di tenerci a lui. Tuttavia nonostante tutto Mario Cusitore ha scelto di non continuare a conoscerla ed ha deciso di mandarla via. Al momento, però, non è chiaro perché Mario Cusitore ha mandato via la sua nuova dama da Uomini e Donne