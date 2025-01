Mario Di Cosmo, chi è il marito di Rosanna Lambertucci: “Differenza d’età all’inizio era un problema”

Saranno entrambi ospiti nella puntata di oggi di Domenica In, ed in molti si chiedono chi è Mario Di Cosmo, il marito di Rosanna Lambertucci. Classe 1961, ha 63 anni compiuti ed è originario della Campania più specificamente di Caserta, è un affermato imprenditore e non ha figli. La differenza d’età con la conduttrice è di quasi vent’anni e per questo in passato la Lambertucci ha rivelato che per lei era un problema.

“All’inizio per me è stato un problema” ha confessato Rosanna Lambertucci sulla differenza d’età con il suo attuale marito Mario Di Cosmo. In un’intervista a Chi ha invece aggiunto: “A lui piacciono tantissimo i bambini e l’ho capito da come giocava con mia nipote Caterina. Così, per diverso tempo, non facevo che domandargli: ‘Perché non trovi una donna che possa darti questa gioia?’. Lui mi rispose: ‘Rosanna, forse la tua vita è stata più lunga, ma la mia è stata più larga’. Come si può restare indifferenti davanti a un uomo così? Persino sua mamma, la mia futura suocera, mi ha rivelato che non ha mai portato nessuna donna in casa prima di me”

Rosanna Lambertucci sul marito Mario Di Cosmo: “È un gigante buono e un uomo solido”

Mario Di Cosmo è il marito di Rosanna Lambertucci. L’amore tra la conduttrice e l’imprenditore è scoccato circa 10 anni fa, i due si sono conosciuti e amati ed hanno deciso di andare a convivere. Dopo 8 anni di convivenza si sono sposati il 7 luglio 2023 con una cerimonia privata al Santuario Madonna della Sorresca a Sabaudia seguita poi da una mega festa con più di 300 invitati tra familiari, amici e colleghi. Infine hanno coronato il loro sogno d’amore con una luna di miele in barca tra le isole di Procida e Pontine. Sull’uomo la conduttrice ha sempre speso parole piene di stima e affetto: ‘È un gigante buono, un uomo solido, proiettato nel futuro, ma molto all’antica’.