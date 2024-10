C’eravamo tanto amati. E’ il casto di Mario Fargetta, ex marito di Federica Panicucci che è stato legato per quasi 20 anni alla popolare conduttrice. Per la precisione sono stati 9 gli anni di matrimonio tra il dj e la conduttrice televisiva che si sono conosciuti per la prima volta proprio in radio nel 1996. Dieci anni dopo, nel 2006, sono convolati a nozze giusto un anno dopo la nascita della prima figlia Sofia. Due anni dopo è arrivato il secondo figlio Mattia.

La storia d’amore tra Mario Mario Fargetta e Federica Panicucci è stata una delle più belle degli anni ’90: lei una giovanissima conduttrice di successo, lui un disc jockey radiofonico. Sin dal primo incontro, proprio negli studi di Radio Deejay, è scattata la scintilla tra i due che si sono perdutamente innamorati così dopo la nascita della figlia Sofia e dopo dieci anni di fidanzamento decidono di pronunciare il liete si.

Mario Fargetta e Federica Panicucci: perchè si sono lasciati?

La cerimonia di nozze tra Mario Fargetta e Federica Panicucci viene celebrata nella magica cornice di Villa Borromeo di Cassano d’Adda in compagnia di amici e parenti. Un anno dopo la nozze la coppia dà il benvenuto al secondo figlio Mattia, ma iniziano a circolare le prima voci di una possibile crisi. “Sembra che in casa Panicucci-Fargetta la vita non sia così serena” – scrive il settimanale Oggi lanciando la prima bomba su una delle coppie più amate degli anni ’90. Non solo, sempre sul settimanale di allora si legge: “c’è chi dice che Mario non si comporti proprio da marito modello. E sempre gli stessi gossippari sostengono che Federica fa buon viso a cattivo gioco per evitare scandali”. Tre anni dopo la smentita da parte di entrambi, arriva la comunicazione ufficiale da parte di Federica Panicucci che annuncia il divorzio dal marito Mario Fargetta.

Qualche anno fa, proprio Federica Panicucci ospite di Verissimo torna a parlare della fine dell’amore con l’ex marito Mario Fargetta. Una confessione a sorpresa quella della conduttrice che rivela: “a un certo punto ci siamo chiesti se fossimo felici e la risposta è stata: ‘Forse no, forse non siamo felici'”.