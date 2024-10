Furkan Palali, nuovo sfogo contro la giuria di Ballando con le stelle 2024

Furkan Palali torna sul palco di Ballando con le stelle 2024 per la terza puntata più agguerrito che mai. Dopo le critiche della scorsa settimana, l’attore turco è ancora una volta arrabbiato con la giuria, che si è mostrata troppo rigida nei suoi confronti. “Un approccio più gentile mi motiverebbe di più, – ha esordito l’attore – dicono sempre che sono legnoso. Possono criticare la mia danza, ma questa espressione non è affatto bella, sono parole che non considero gentili”.

Anche la sua maestra Erika Martinelli si è scagliata contro la giuria, e Mariotto in particolare, dichiarando in video che “ha avuto un atteggiamento non molto gentile”. L’unica a salvarsi dalle accuse di Furkan e Selvaggia Lucarelli, che si è schierata dalla sua parte nella seconda puntata: “È stata molto gentile e mi ha supportato in un momento in cui mi sentivo molto solo, e mi ha motivato a mostrarle qualcosa di bello la prossima settimana.”

Furkan Palali si è allora detto pronto a dare battaglia alla giuria di Ballando con le stelle 2024: “Essere scortese non è mai stata parte del mio carattere. Sono cresciuta con una madre premurosa, che mi ha fatto sentire un bambino speciale. Così come mio padre, che mi ha insegnato che le cose difficili sono preziose. Sono pronto a fare il mio meglio, mi arrabbierò con loro ma non perderò mai la mia gentilezza.”

Dopo la nuova esibizione, alcuni giudizi si sono ammorbiditi. Zazzaroni dichiara: “Non è uscito Pinocchio perché è la cosa migliore che hai fatto da quando sei qui”. Per Canino: “È elementare quello che fai ma va meglio”. Ancora buona Selvaggia Lucarelli: “Bravo, sei molto migliorato, vedo un grande futuro davanti a te, soprattutto se parlerai bene di me.” Carolyn Smith gli dice: “Bene i sollevamenti, devi lavorare molto con le ginocchia”. L’unico a stroncare Furkan è ancora una volta Mariotto: “Eri proprio di cemento!” e gli da il primo zero di questa edizione. “Ma è uno scherzo?” sbotta l’attore turco, incredulo.

