Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e Billy torna sui social dopo la bufera: il video

È passato poco più di un mese da quando Achille Costacurta, figlia di Martina Colombari e dell’ex calciatore Billy Costacurta è finito al centro delle polemiche per dei video choc pubblicati. In uno in particolare parlava apertamente di sostanze stupefacenti. “Di questa, Martina Colombari ne sposta quanta ne vuole”, si leggeva in riferimento ad alcune bustine riempite con una polverina di colore rosa di dubbia provenienza. Da allora il 19enne ha disattivato i suoi profili social ma mentre Instagram risulta chiuso nelle scorse ore è ritornato su Tik Tok dove ha rotto il silenzio pubblicando un video con la madre.

Nel dettaglio, Martina Colombari e il figlio Achille Costacurta appaiono insieme nelle stesso video su Tik Tok e sembra tornato il sereno in famiglia. Il 19enne ha pubblicato due video. In uno con la madre e uno in compagnia del padre, un tentativo un po’ maldestro che lascerebbe intendere che sia tornata la pace tra i genitori e il figlio. La showgirl e il figlio, che insieme hanno partecipato in una scorsa edizione di Pechino Express, ridono e sorridono mentre la caption del video recita ‘Partener in crime’. La famiglia al completo è in vacanza in montagna e mentre il giovane è ritornato su Tik Tok la madre su Instagram posta solo foto di paesaggi mozzafiato accompagnate da frasi motivazionali e riflessive.

Martina Colombari con il figlio Achille Costacurta in un nuovo video: web indignato e diviso

Achille Costacurta e la mamma Martina Colombari hanno rotto il silenzio postando un video su Tik Tok, tuttavia dai commenti non sembra che gli utenti abbiano preso bene questo ritorno, tanto da scrivere: «Martina ha gli occhi tristi, nessuna mamma dovrebbe avere queste preoccupazioni», facendo riferimento agli ultimi avvenimenti del figlio. Altri scrivono: “Il vuoto più assoluto” mentre altri ancora scrivono commenti più pesanti. In molti, invece, elogiano l’ex Miss Italian per essere rimasta vicina al figlio anche in questi momenti così difficili.

