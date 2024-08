Martina Colombari e il marito Billy Costacurta sono in crisi? Lei smentisce con un romantico post

Martina Colombari in queste ultime settimane non sta vivendo un felice periodo con la sua famiglia. Il figlio 20enne Achille Costacurta ha postato un video choc in cui inneggiava alla droga ed a compiere atti illegali che ha fatto indignare il web. Oggi la showgirl ed ex Miss Italia sarà ospite nel programma di Francesca Fialdini in onda questa sera su Rai3 dalle 20:30 alle 21.20, si tratta di una puntata in replica. Si sbilancerà sulla sua carriera e sulla vita privata Martina Colombari e sull’amore per il marito Billy Costacurta.

Martina Colombari e il marito Alessandro (Billy) Costacurta sono sposati dal 2004 ma si sono conosciuti e innamorati nel lontano 1996. A presentarli era stato un amico comune, Piero Gaiardelli. Martina aveva chiuso la relazione con il campione di sci Alberto Tomba, lo storico difensore del Milan si stava separando dalla prima moglie Floriana Lainati, sposata nel 1994. Il matrimonio è arrivato dopo otto anni di fidanzamento: Martina e Billy si sono giurati amore eterno il 16 giugno 2004, a San Giovanni in Marignano, nell’entroterra riminese. Nei mesi scorsi si vociferava che i due fossero in crisi ma la showgirl ha smentito con un romantico post pubblicato il giorno dell’anniversario non di matrimonio ma del primo appuntamento: “Vorrei tornare indietro a quel 19 marzo 1996 e rivivere tutto quello che abbiamo fatto insieme.”

Martina Colombari non ha bisogno di molte presentazioni. Classe 1975 della sua vita prima di diventare famosa si sa ben poco perché la popolarità per lei arriva prestissimo. Ha infatti solo 16 anni quando vince Miss Italia 1991 ma nonostante il successo e la carriera da modella si è diplomata al liceo scientifico. Negli anni ha intrapreso con discreti risultati la carriera di attrice recitando in fiction come Carabinieri, Un medico in famiglia, I Cesaroni e Don Matteo. Per quanto riguarda la vita privata, dopo una lunga relazione con il campione di sci Alberto Tomba ha sposato l’ex calciatore Billy Costacurta da cui è nato il figlio Achille.