Anticipazioni Uomini e Donne 2024, Martina De Ioannon dura contro Ciro Solimano: “Attaccato alle telecamere”

Si è appena conclusa una nuova registrazione del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi e Lorenzo Pugnaloni ha rivelato sui suoi profili sociale delle anticipazioni Uomini e Donne 2024 con ciò che accadrà nelle prossime puntate sia nel Trono Over che nel Trono Classico. Si inizia con quest’ultimo e che una delle tronista che in poche settimane ha già catalizzato l’attenzione: Martina De Ioannon.

Maria De Filippi asfalta Diego Tavani a Uomini e Donne/ "La balle vanno raccontate bene"

L’ex volto di Temptation Island ha iniziato una frequentazione con il suo corteggiatore Ciro Solimano ma l’idillio che sembrava esserci all’inizio pian pian sta sparendo. Stando, infatti, a quanto riporta Pugnaloni sulle registrazioni di oggi, 7 ottobre 2024, c’è stata una dura discussione tra Martina De Ioannon e Ciro Solimano. In estrema sintesi la tronista ha polemizzato con il suo corteggiatore dicendogli che lui è lì non per conoscerla davvero ma solo per fare show e che è uno attaccato alle telecamere. Non sono noti, al momento, altri dettagli ma pare che tra i due il rapporto si sia incrinato.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 7 ottobre 2024/ Mario Cusitore diviso tra Morena e Margherita?

Martina De Ioannon critica Ciro ed esce con Gianmarco e Mattia

Sempre stando a quanto riportano le anticipazioni Uomini e Donne 2024 sulle prossime puntate, Martina De Ioannon dopo il duro confronto con Ciro Solimano deciderà di portare in esterna Mattia. Quest’ultimo le ha anche regalato una felpa. La tronista, inoltre, è uscita anche con Gianmarco e l’esterna è andata bene. Sempre per quanto riguarda il Trono Classico, infine, entrambi i tronisti Michele e Alessio escono con Amal ma mentre con il primo non mancano discussioni con il secondo il clima è più sereno e per questo Michele deciderà di troncare la conoscenza con la corteggiatrice. Al contrario, invece, Alessio in esterna ha ricevuto un regalo da parte delle mamma di Amal, una bottiglia di vino e la videochiamata per ringraziarla. Insomma i due sembrano molto complici e in sintonia.