Secondo le ultime indiscrezioni rese pubbliche da Deianira Marzano, Martina di Temptation Island starebbe frequentando un nuovo ragazzo. Dopo il falò di confronto davanti a Filippo Bisciglia, Raul e Martina hanno deciso di non uscire insieme da Temptation Island 2024. I due si sono resi conto di avere due caratteri incompatibili: lui è sempre burbero, mentre lei vuole godersi i suoi 26 anni senza freni. Dopo una lunga discussione sulle loro differenze hanno scelto di prendere strade diverse.

Raul Dumistras e Martina De Ioannon avevano una relazione da soli 10 mesi, mai decollata e mai trasformatasi in una convivenza per volere di lei, che non era pronta a fare un passo così grande con il fidanzato. Una volta lasciato l’Is Morus Relais in Sardegna, Martina avrebbe però recuperato il tempo perso, non con il tentatore Carlo Marini ma con un altro ragazzo, che secondo quanto spifferato da Deianira sarebbe ricco di famiglia e di origini campane. Del resto, il percorso di Martina e Raul a Temptation Island 2024 è stato molto diverso. Lui è entrato senza particolare interesse nel mettersi in gioco, infatti, sono stati pochissimi i video mostrati a Martina nel pinnettu. D’altro canto, lei si è presa una sbandata per l’ex corteggiatore di Manuela Carriero a Uomini e Donne, l’imprenditore Carlo Marini.

Temptation Island 2024, com’è finita tra Carlo e Martina: “Si sono rivisti ma…”

Dopo una serie di piccole ripicche da parte di Raul, che ha inscenato una liaison con la tentatrice Siriana Schifi, i due si sono incontrati di nuovo al falò. Entrambi hanno ammesso le loro colpe e si sono lasciati, consapevoli della loro incompatibilità. Ma chi è il nuovo fidanzato di Martina De Ioannon? Ebbene sì, una volta uscita dal programma sembra aver già una nuova fiamma. Una follower di Deianira ha scritto che ad oggi la bella (ex) fidanzata di Raul starebbe uscendo con un nuovo ragazzo, a quanto pare un campano piuttosto ricco.

E Carlo Marini? Niente da fare, secondo i rumor si sono visti due volte, ma poi la relazione non è decollata. Allo stesso tempo anche Raul non è rimasto fermo ed esce con Nicole Belloni, tentatrice che a Temptation Island 2024 si era avvicinata molto ad Alex, ex ragazzo di Vittoria. Con Siriana Schifi, quindi, non c’è stato più nulla e questo conferma che era stata solo una mera messa in scena per far ingelosire Martina. Anche Amedeo Venza ha escluso qualsiasi tipo di rapporto tra i due, ma non si sa se invece con Nicole stia sbocciando un sentimento o una semplice amicizia.