Martina De Ioannon spiega che uomo cerca a Uomini e Donne e lancia una stoccata al suo ex fidanzato Raul Dumitras

Martina De Ioannon è una delle nuove troniste di Uomini e Donne, ma il pubblico di Canale 5 la conosce già per la sua partecipazione a Temptation Island 2024 in coppia con l’ormai ex fidanzato Raul Dumitras. In un’intervista rilasciata al Magazine dedicato al programma, Martina sembra avergli lanciato proprio una stoccata, parlando dell’uomo che ora cerca al suo fianco.

“Desidero un rapporto tra persone adulte: basato su fiducia reciproca, rispetto e complicità. – ha esordito la nuova tronista – Ma soprattutto desidero qualcuno con cui costruire una relazione forte nella comune volontà di costruire qualcosa di importante e duraturo nel tempo.” Ecco che allora il riferimento di Martina all’ex fidanzato Raul si fa palese: “Nella mia ultima relazione ho sicuramente corso troppo e soprattutto ho rinunciato alla mia vita fuori dal rapporto di coppia, e mi sono chiusa totalmente in una bolla con la persona che avevo a fianco. Queste sono tutti errori che non intendo ripetere”.

Martina De Ioannon: “Cerco un ragazzo sicuro di se”

Martina De Ioannon è dunque pronta a tuffarsi in una nuova relazione, a patto che rispecchi tutti quei canoni che sono mancati nella sua precedente storia. “Di certo ora cerco una persona sicura di sé e che abbia il mio stesso approccio positivo alla vita. Non potrei più tollerare un compagno che spenga sia me che il nostro rapporto a causa delle sue insicurezze.” ha spiegato la tronista, forse ancora una volta con riferimento al suo ex Raul. Per ora, non sembra aver ancora trovato qualcuno che rispecchi al 100% queste caratteristiche nello studio di Uomini e Donne, d’altronde il suo percorso è soltanto all’inizio, e tante sono le conoscenze che Martina deve ancora fare.