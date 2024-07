Martina di Temptation Island 2024 “uguale a Ilary Blasi e Noemi Bocchi”/ La foto scatena l’ironia del web

Martina di Temptation Island 2024 e quella somiglianza con Ilary Blasi e Noemi Bocchi che scatena il web

La prima puntata di Temptation Island 2024 ha focalizzato l’attenzione su tre delle sette coppie concorrenti, e quella composta da Martina e Raul è una di queste. È stata la ragazza a chiamare la redazione e chiedere di partecipare, insofferente all’eccessiva gelosia del fidanzato: “Se non cambia allora non è la persona che fa per me. Non posso andare a convivere se non capisce i miei spazi e la mia libertà”, ha annunciato la ragazza, pronta ad imporre la propria posizione.

Oltre che per questa delicata situazione col fidanzato Raul, Martina è finita nel mirino del web, dopo la prima puntata di Temptation Island 2024, per la sua somiglianza all’ex moglie e all’attuale compagna di Francesco Totti: Ilary Blasi e Noemi Bocchi.

Raul e Martina si lasceranno a Temptation Island 2024?

Secondo alcuni telespettatori, come ha fatto notare la pagina Very Inutil People, ci sarebbe una forte somiglianza tra Martina e le due donne, motivo per il quale hanno iniziato a circolare sul web delle immagini che mettono le tre a confronto. In effetti, Martina presenta alcuni tratti che la portano ad assomigliare a Ilary Blasi e Noemi Bocchi, motivo per il quale il web si è divertito ad affiancare alla sua foto l’immagine ironica di un Francesco Totti allettato (ricordiamo, infatti, che a lungo si è parlato della somiglianza che l’ex del moglie del calciatore ha con la sua attuale compagna). Detto questo, il pubblico è ora in attesa di scoprire cosa accadrà a Raul e Martina, che già nella prima puntata hanno reso ben evidenti le loro problematiche di coppia. I due si lasceranno o il loro amore avrà una seconda chance?

