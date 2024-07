Martina e Raul dopo Temptation Island 2024: “Non mi è piaciuto…“

Nella puntata finale di Temptation Island 2024, andata in onda ieri sera, Martina e Raul si sono detti addio al falò di confronto: sebbene lui si sia ancora detto innamorato, la fidanzata ha ammesso di non nutrire più lo stesso sentimento e di desiderare un altro tipo di relazione. A un mese dalla fine del programma, i due si sono presentati separati all’intervista ai microfoni di WittyTv, confermando dunque che la loro storia d’amore è giunta davvero al capolinea.

“A fine falò c’era un mix di emozioni: ero deluso e dispiaciuto, ho avuto un crollo, piangevo e ripensavo a un sacco di cose successe lì e in passato – racconta Raul – Subito dopo, quando sono tornato a casa, mi è mancata: è stato particolare di botto tornare e non averla. Puoi essere deluso ma non puoi eliminare il sentimento così, come se niente fosse“. Raul ammette che il problema non era tanto la sua gelosia o le litigate, ma una loro differente concezione di “relazione”: “Io stavo su un altro livello della nostra relazione, un altro tipo di amore e rispetto. Lei la facevo più brillante, non mi è piaciuto come si è posta“.

Raul: “Non ci siamo più sentiti“. Martina: “Preso decisione giusta“

Raul, parlando della rottura con Martina a Temptation Island 2024, ammette che il sentimento non è del tutto svanito: “Sarei falso a dire che non c’è nulla, ma è andato a scemare tantissimo, ho perso stima e l’immagine che mi ero fatto di lei“. Poi rivela in che rapporti sono ad oggi: “Non ci siamo più sentiti. Magari un altro lato sbagliato è l’orgoglio, mi sarei aspettato da lei non un passo indietro, ma cercare almeno un confronto che non è arrivato“.

Passando a Martina, la ragazza commenta così il suo rientro a casa: “Me l’aspettavo diverso, pensavo di accusare il colpo perché Raul ha sempre fatto parte della mia quotidianità ed ero convinta che mi mancasse, invece una volta rientrata ho capito di aver preso la decisione giusta. Non pensavo che andasse così, ero entrata convinta di amare Raul e di voler risolvere il problema della gelosia, ma dopo la prima settimana mi sono accorta che non era più quello il centro del problema. Ho capito che i problemi erano altri, come che non riconoscevo in lui la persona con cui volevo stare per la vita“. Infine, la ragazza spiega in che rapporti è con il tentatore Carlo conosciuto nel villaggio: “Mi ha contattata il giorno dopo che sono uscita dal programma. Inizialmente abbiamo parlato in modo molto sporadico, poi, quando ci siamo aperti, ci siamo visti ma da qui a definire un rapporto con lui adesso non riesco. Per ora ce la viviamo entrambi serenamente, vado piano“.