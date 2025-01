Mary piange a Masterchef 14: in lacrime dopo gli appunti dei giudici

Allo skill test della quinta puntata di Masterchef 14, Mary ha vissuto momenti non semplici. La concorrente ha dovuto replicare, così come i compagni, un piatto dello chef Andrea Berton e non è riuscita come avrebbe voluto e dovuto nella realizzazione del piatto. Infatti Mary ha deciso di cambiare piatto per l’impiattamento, non rispettando dunque le indicazioni dello chef che aveva detto loro di ricopiare in tutto ciò che aveva fatto lui. La reazione dei giudici ha fatto crollare la concorrente. “Dovevi usare quel piatto là perché se lo avessi usato, non avrei mangiato un piatto senza più salsa” ha commentato chef Cannavacciuolo.

Immediata la reazione di Mary, che non ha preso affatto bene le critiche dei giudici, scoppiando in lacrime dietro le telecamere: “Pensavo di arrivare con la mia convinzione e di convincere anche loro. Invece no. Più qua sono convinta, più mi buttano giù, e questa cosa mi fa pensare al mio passato, che è stato davvero brutto perché mi sono sudata il mio posto di lavoro e sono arrivata al vertice, ma ci ho messo undici anni. Qua ho solo tre mesi di tempo” ha affermato l’aspirante chef, continuando a piangere.

Mary piange a Masterchef 14: i commenti del web

Mary non è un personaggio particolarmente simpatico al pubblico. La concorrente, infatti, spesso pecca di umiltà e la sua superbia e i commenti poco carini nei confronti degli altri compagni la rendono antipatica ai più. Per questo anche sul web, il suo sfogo non è stato per nulla apprezzato. “Forse ha capito che con la sua convinzione estrema e i suoi commenti maligni non va da nessuna parte?” ha scritto un utente. Un altro, ancora, ha commentato: “Troppo arrogante!!!”.