Marzia ed Elisabetta Gregoraci unite dalla sofferenza: storia di un legame speciale

Forse non tutti sanno che la celebre conduttrice Elisabetta Gregoraci ha una sorella minore di nome Marzia. Le due sorelle sono unite più che mai, hanno condiviso i momenti più brutti della loro vita, facendosi forza l’una con l’altra nell’ora più buia. Quando è mancata la loro madre erano ancora molto giovani e si sono dovute rimboccare le maniche per superare il trauma del lutto e stare vicine al padre. Da quel giorno Marzia ed Elisabetta non si sono mai perse di viste, tenendosi mano per mano anche a distanza.

E non sono mancate le dediche speciali, così come i segnali di vicinanza e quelle piccole attenzioni nei giorni che contano. Come quando lo scorso Aprile, Marzia ha compiuto gli anni e sui social Elisabetta l’ha riempita di attenzioni, con delle parole davvero speciali su Instagram. Nel corso del tempo Marzia Gregoraci e sua sorella hanno costruito un rapporto davvero unico, con la famiglia e l’amato papà sempre al primo posto.

Elisabetta e Marzia Gregoraci sempre vicine e unite, la showgirl: “Ho una sorella meravigliosa”

Anche quando Elisabetta è lontana, non fa mancare la sua vicinanza a Marzia. “Mia sorella è meravigliosa, auguri amore mio grande! Sono fortunata ad averti nella mia vita”, le aveva scritto la Gregoraci sui social, ripercorrendo i momenti più importanti e alcuni ricordi condivisi con lei.

Come dicevamo, purtroppo, le due sorelle hanno dovuto fare i conti con la perdita prematura della madre: “Siamo sorelle, sei la mia metà, è così che funziona! Sempre al tuo fianco. Ti amo!”.

