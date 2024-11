Ballando con le stelle 2024, Massimiliano Ossini devide la giuria, Mariotto: “Era zero assoluto”

Dopo la sfuriata di sabato scorso in cui ha accusato la giuria di essere poco oggettiva e di dare i voti più per simpatia che non per merito beccandosi del “democristiano” Massimiliano Ossini ha deciso di istituire il CoBaConS Il sindacato dei Concorrenti Ballando Con le Stelle 2024 ed ha distribuito delle ‘tessere’ per aderire. Dopo il simpatico sketch iniziale che in seguito ha coinvolto anche gli altri concorrenti in Sala delle Stelle, Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen a Ballando con le stelle 2024, sono scesi in pista con Samba. La parola è passata poi alla giuria, per Carolyn Smith il Samba c’era con tutti i suoi passi basilari: “È andata molto bene stai quasi entrando dentro il corpo di un ballerino.”

Di tutt’altra idea, invece, Guillermo Mariotto: “Questa Samba non era Samba per niente, O assoluto nulla. Non è la Samba per come la conosco io” I due giurati Carolyn e Guillermo non si sono trovati d’accordo nel giudizio, Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen hanno diviso la giuria di Ballando con le stelle 2024. Polemico Fabio Canino che ha sottolineato come addirittura non lo ha salutato in camerino ed infine Selvaggia Lucarelli: “Io devo dire che in questa versione sindacalista lo sto apprezzando anche perché è assolutamente aderente al ballo che è il minimo sindacale. Detto questo però io trovo che sia una mossa intelligente. Hai capito che nel ballo non puoi puntare e punti nella personalità, anche se non sei Landini. Questa versione di ‘arruffapopoli’ piace.” Carolyn Smith ha dato 8 mentre Guillermo Mariotto 0 ed il totale è stato 27 punti. (Liliana Morreale)

Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen nell’ultima puntata di Ballando con le stelle 2024 si sono esibiti in un paso sulle note di “Se bruciasse la città”. La prova di ballo ha diviso la giuria. Tutto ha inizio dal commento di Fabio Canino: “ti sei chiesto il perchè sei sempre ultimo? Effettivamente non balli male, balli democristiano né qua né la. Ti sei chiesto seriamente perchè?”. Il conduttore ha replicato dicendo: “siamo arrivati ad un punto in cui non volevo far polemica, ma se siamo qui nel momento in cui ci siamo ed uno dovesse dire realmente ciò che crede e pensa i voti sono non oggettivi, ma soggettivi. Io credo nel mio piccolo, lavorando con tanti ragazzi in Italia, il concetto che mi hanno insegnato i miei genitori è che devi sempre motivare e mai demotivare e non capisco perchè voi facciate sempre l’opposto e soprattutto gli aggettivi che utilizzate. Credo che dalla prima alla sesta puntata io abbia fatto un percorso, seppur piccolo, io l’abbia fatta e il denominatore oggi l’ho ritrovato solo in Carolyn. Questo è un piacere per me e ce lo state distruggendo”.

Le parole di Massimiliano Ossini hanno trovato l’appoggio di buona parte del pubblico di Ballando, ma hanno naturalmente creato scompiglio nella giuria. Ivan Zazzaroni dal suo ha precisato: “l’oggettività non esiste a Ballando con le Stelle, non c’è offesa da parte nostra. Ci sono battute, c’è spirito e non vogliamo offendere nessuno”.

Il paso di Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen a Ballando con le Stelle 2024 ha innescato una polemica sulla pista da ballo del dance show di Raiuno. La presidente Carolyn Smith ha precisato: “anche noi ballerini che lavoriamo con il ballo da anni abbiamo le critiche. Io personalmente apprezzo qualsiasi cosa voi fate qua perchè è veramente difficile. Detto questo, sei migliorato. Molto meglio la postura e la tempistica, stai facendo un bel percorso continua ad andare avanti così, c’è da lavorare di più sulla forma”. Anche Guillermo Mariotto ha tenuto a dire al conduttore: “sono d’accordo con Carolyn riguardo tutta la parte tecnica, ma io lo trovo quando si scatena di un sexy irresistibile”. Infine Selvaggia Lucarelli: “mi sforzo di dare un parere oggettivo: era una ciofeca, era brutto. Tu in realtà mi piaci quando balli bene, hai presenza scenica, ma stasera era oggettivamente brutto il ballo e penso che tu possa migliorare la prossima volta”.

Sui social in tanti si sono schierati dalla parte di Massimiliano Ossini e Veera Kinnuneni “Selvaggia Lucarelli e’ stata davvero odiosa. Per rispetto al lavoro dei ballerini alcuni vocaboli non dovrebbero mai essere usati” – scrive un utente su X, mentre un altro precisa – “Massimiliano stai andando alla grande! Sei sempre più bravo, complimenti per il tuo impegno!”. Non mancano però commenti critici verso le prove di ballo del conduttore: “ti adoro Massimiliano ma non posso dire che balli bene” e ancora “rigidissimo e cammini anziché ballare. Meglio il presentatore”. Infine c’è chi lo giudica “senza infamia e senza lode” e lo trova anche “atteggiato”. Che dire: Massimiliano Ossini divide dentro e fuori la pista di Ballando con le Stelle 2024!