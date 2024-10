Grazie alla sua carriera di attrice e conduttrice ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori; è il suo modo di essere, il suo carattere, ad aver invece fatto innamorare il marito Massimo Martino. Stiamo parlando di Tosca D’Aquino, da diversi anni legata al produttore. Un matrimonio celebrato nel 2013 dopo oltre 10 anni di fidanzamento; un legame sicuramente rafforzato dalla nascita del figlio Francesco, secondo per l’attrice e primo della coppia.

Ma chi è Massimo Martino, marito di Tosca D’Aquino? A differenza della consorte vive il mondo dello spettacolo in maniera più defilata evitando le luci della ribalta e soprattutto la troppa attenzione mediatica. Tutto ciò che sappiamo del loro amore arriva direttamente da diverse interviste rilasciate nel tempo proprio da Tosca D’Aquino.

Tosca D’Aquino e il marito Massimo Martino: un amore impreziosito dal figlio Francesco

Buona parte delle curiosità su Massimo Martino – marito di Tosca D’Aquino – riguardano invece la sua vasta carriera in qualità di produttore cinematografico. Da ‘Mary per sempre’ a ‘Ultrà’, passando per ‘I Mitici’ e ‘La scorta’, tutte pellicole ancora oggi considerate iconiche. Torniamo però alla bellezza del rapporto con l’attrice, ampiamente fotografato dai racconti di quest’ultima. “E’ un uomo nella misura mia, attento alle piccole cose”, queste le parole di Tosca D’Aquino; un breve accenno al marito Massimo Martino ma che rende perfettamente l’idea della bellezza del loro legame”.

Come anticipato, Tosca D’Aquino e suo marito Massimo Martino hanno impreziosito il loro legame ventennale con la nascita del figlio Francesco: “Il divertimento c’è, ma viene prima lo studio”, ha affermato l’attrice parlando dell’educazione impartita al figlio. “Non voglio sapere tutto, mi bastano le cose importanti e pretendo rispetto assoluto”.