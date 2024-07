Matteo distrutto a Temptation Island 2024 dopo le accuse di Siria/ “Mi manca, voglio tornare a casa con lei”

Temptation Island 2024, Matteo si lascia andare con altre ragazze ma Siria spiazza: “Non sono gelosa”

A Temptation Island 2024 c’è anche la coppia formata da Siria e Matteo. Fidanzati da 7 anni, lei 22 anni e lui 33 vuole capire se dopo aver perso 80 Kg lui è ancora innamorato di lei e, a sua volta, lei ami ancora lui. Nel reality dei sentimenti, però, la 22enne di Massa Carrara si è avvicinata molto al single Simone con il quale si apre molto, ma andiamo con ordine. Per la prima volta da quando è iniziato il viaggio nei sentimenti, Siria vede un video del suo fidanzato Matteo in cui si diverte con le altre ragazze.

TEMPTATION ISLAND 2024, 4a PUNTATA/ Coppie e dirette: Gaia e Luca in crisi, colpo di scena per Martina e Raul

Nel dettaglio, Siria di Temptation Island 2024 lo vede ballare e giocare con le altre ed addirittura fare gli esercizi con una tentatrice: “Con me non esistono queste cose. Con me non ha mai voluto ballare. Però almeno sta dando dimostrazione che qualcosa fa.” In realtà però l’atteggiamento di Matteo era molto tranquillo tanto che anche le altre fidanzato si sono lasciate andare a commenti molto carini. A questo punto Jenny ha chiesto a Siria se fosse gelosa ma Siria la smentisce: “Gelosia che stia con le ragazze? No, ma mi rompe il c***o che con me non vuole fare niente è come morto”

Gaia e Luca in crisi a Temptation Island 2024: lei pazza del tentatore Jakub/ Lui nero: “Sei una sf*ta”

Matteo distrutto per le accuse di Siria a Temptation Island 2024: “Voglio tornare a casa con lei”

Dopo Siria arriva il momento del falò di Matteo a Temptation Island 2024. Il 33enne dopo aver visto i video della fidanzata dove non solo si avvicina al single Simone ma addirittura lo accusa di essere la causa della sua obesità si difende: “Anche lei non mi chiede di fare le cose” ed aggiunge che se non Siria dovesse finire le mancherebbe e lui è pronto a tutto pur di evitarlo: “Mi manca tutto e fa male sentirla dire che ha paura di tornare a casa quando io invece ci vorrei tornare con lei” Dopo il falò carico di emozioni di Matteo è il turno di Siria che invece in questo percorso sta capendo meglio chi è lei, si sta conoscendo e soprattutto più certa su ciò che vuole.











© RIPRODUZIONE RISERVATA