Non è Alessandro Egger il volto del famoso bambino apparso per molti anni sulle confezioni Kinder, ma si tratta di Matteo Farneti. Ne ha parlato lo stesso modello di 31 anni, ma poi anche Ferrero con un comunicato ufficiale ha fatto chiarezza. Dal 2004 al 2019 il volto apparso sulle scatole dei cioccolatini non è quello del concorrente de La Talpa, ma appunto del modello bolognese che è intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera per raccontare cos’è successo. «Visto che c’è chi si spaccia per me, ho deciso di dire basta».

Chiara Balistreri a Verissimo: "Il mio ex fidanzato è stato arrestato"/ "Tremavo e avevo la pelle d'oca"

Per anni è rimasto in silenzio, ora però ha deciso di parlare, spiegando cosa lo disturba: «Non è piacevole vedere la propria immagine da bambino in mano ad altri mentre si vantano di essere proprio loro quel bambino». Tra l’altro, Matteo Farneti si chiede perché non mostrino le loro foto, ma usino la sua, se davvero hanno lavorato per la Kinder. L’aspetto assurdo di questa vicenda per il modello bolognese è che spesso è passato lui come un bugiardo, quindi era lui a doversi giustificare.

Enzo Paolo Turchi a Verissimo: "Temevo che Carmen Russo si stufasse di me"/ "Porto dentro dei traumi gravi"

MATTEO FARNETI ALL’ATTACCO DI ALESSANDRO EGGER

Matteo Farneti ha raccontato di essere stato costretto a giustificarsi e di essere passato come bugiardo per diverso tempo. «Questa cosa è snervante», inoltre si ritrova a doversi giustificare per una vicenda che ritiene assurda, visto che è lui quel bambino e altri si spacciano per lui. Quindi, ha deciso di fare chiarezza perché stanco di dover dimostrare la sua identità.

A chi gli dice che non dovrebbe farci caso risponde che, siccome vive in provincia, teme di essere etichettato come un bugiardo e ciò potrebbe avere conseguenze sul suo lavoro, visto che fa il modello e prende parte a pubblicità importanti. Inoltre, leggere sui giornali che il volto viene attribuito ad altri gli provoca non poco fastidio.

Claudia Gerini, chi è: la carriera da attrice e la passione ‘parallela’ per la musica/ Il disco di cover

In merito a Alessandro Egger, il modello bolognese ha spiegato di non sapere se abbia mai lavorato davvero per la Kinder, ma di sicuro quell’immagine che mostra è la sua, quindi lo invita a pubblicare la sua. Ora resta da capire se il concorrente de La Talpa vorrà replicare.