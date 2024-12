Matteo Martari, chi è e carriera dell’attore: il recente successo in Libera

Ci sarà anche Matteo Martari nel parterre di ospiti di Caterina Balivo nella nuova puntata de La volta buona, in onda oggi pomeriggio. L’attore, che vedremo questa sera nella nuova puntata della fiction Libera su Rai 1, vanta una ricca carriera professionale alle spalle tra televisione e cinema, sebbene il suo percorso sia iniziato nella moda. Nato a Verona e classe 1983, a 21 anni ha debuttato come modello per alcuni importanti marchi, ma in fondo ha sempre inseguito la sua passione per la recitazione.

Il debutto a teatro arriva nel 2012, come attore esordisce invece nel 2014 nella web serie Under The Series. Al cinema nel 2015 interpreta Guido ne La felicità è un sistema complesso di Gianni Zanasi, mentre nel 2019 è nel cast de La dea fortuna di Ferzan Özpetek. Negli anni Matteo Martari è anche diventato un frequente volto delle fiction: dal debutto in Non Uccidere nel 2015 a partecipazioni a serie come Luisa Spagnoli, Un passo dal cielo e I bastardi di Pizzofalcone. Negli ultimi anni ha anche recitato in Cuori e Brennero, sino al recente successo in Libera su Rai 1.

Matteo Martari ha una fidanzata? Vita privata dell’attore: “Ci tengo molto“

Una carriera di grandi successi e sempre esposta ai riflettori, a differenza invece di una vita privata top secret e poco avvezza alla cronaca rosa. Matteo Martari ha un carattere molto riservato e difficilmente si espone in forma pubblica su tematiche private e sentimentali; sappiamo però che in passato ha avuto una relazione con la collega e attrice Miriam Leone, iniziata nel 2017 e naufragata poco dopo.

Ad oggi l’attore non dovrebbe avere alcuna fidanzata al suo fianco, come lasciato intendere in un’intervista per Amica dello scorso ottobre: “Se avessi qualcosa da raccontare lo racconterei. […] È chiaro che tengo molto alla mia vita privata. Il personale è una cosa alla quale sono molto attento, però non ne faccio neanche una questione di vita di morte, perché se ho qualcosa di piacevole da condividere, la condivido volentieri. Non per farne una notizia, ma per per la gioia della condivisione del tempo con qualcuno. Insomma non mi nasconderei dietro a nulla […]”.

