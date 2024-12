Uomini e Donne, scoppia il delirio tra Maurizio e Gloria, il cavaliere: “Mi hai messo le mani nelle mutande”

Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne riportate da Lorenzo Pugnaloni è successo di tutto nella registrazione di oggi, 4 dicembre 2024, . Prima Gemma Galgani ha avuto un crollo emotivo dopo la rottura con Fabio e in seguito c’è stata una violenta lite tra Maurizio e Gloria Nicoletti. Andando con ordine il cavaliere e la dama del Trono Over si frequentano da un po’ di tempo e sono già usciti più volte insieme. Tuttavia Gloria si è lamentata dicendo che trova il cavaliere privo di contenuti.

A questo punto Maurizio l’ha incalzata dicendole di raccontare ciò che è successo tra di loro. Incalzata, Gloria Nicoletti ha rivelato di essersi seduta in braccio a lui ma Maurizio ha rincarato la dose rivelando e sottolineando che Gloria avrebbe cercato di toccarlo nelle parti intime. “Lei mi ha messo le mani nelle mutande” ha rivelato l’uomo. Da lì in poi è scoppiato il caos con la dama che smentiva questa versione minimizzando il tutto e il cavaliere che invece andava dritto per la sua strada sostenendo il punto. Le anticipazioni Uomini e Donne parlano proprio di ‘delirio’ in studio.

Lite tra Maurizio e Gloria a Uomini e Donne, lei lo attacca: “Falso e bugiardo”

Le anticipazioni di Uomini e Donne svelano che è scoppiata la lite tra Maurizio e Gloria Nicoletti quest’ultima ha smentito tutto urlandogli ‘falso e bugiardo’. Durante il parapiglia anche Gianni Sperti è intervenuto attaccando il cavaliere. L’opinionista ha accusato Maurizio di una brutto caduta di stile. Ed in effetti anche se vero Maurizio poteva evitare di raccontare questi dettagli e non doveva dirli a maggior ragione se, come sostiene Gloria, non sono veri. Sembra giunta al capolinea, tuttavia, la relazione tra i due.