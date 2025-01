Max Laudadio è lo storico inviato di Striscia La Notizia che parteciperà alla trasmissione Verissimo, programma tv in onda sabato 11 Gennaio 2025. Massimiliano è sposato da anni con Loredana Bonora, personaggio molto attivo nel sociale e che negli ultimi anni ha avuto un ruolo molto importante anche all’interno della politica, andiamo a vedere chi è.

La storia tra Massimiliano e Loredana dura da anni ed è molto bella. Lui ha raccontato in passato al Corriere della Sera: “Ero un donnaiolo, mi piaceva quella vita e cambiavo fidanzata ogni settimana. Lei era una ragazza seria e inizialmente non era semplice”; Max Laudadio era però convinto e diceva agli amici ‘Io la sposerò’ e la storia è andata davvero cosi visto che i due stanno insieme da anni. I due hanno una figlia di nome Bianca e a riguardo disse:

“Quando seppi che aspettava nostra figlia le dissi ‘per quanto possa durare il nostro amore, tu sarai sempre la miglior madre e io sarò sempre il miglior padre possibile per lei”. Oltre a Bianca la coppia ha accolto anche altri ‘figli’ in famiglia, un ragazzo nigeriano che ora ha 37 anni (lo accolsero quando ne aveva 20) e una ragazza albanese che ora ha 27 anni (quando fu accolta ne aveva 14).

Max Laudadio e il rapporto con la moglie, la curiosità sull’ambiente

Una vita particolare per la coppia con Loredana che ha lavorato come Designer e nella Comunicazione che adesso è la sindaca di Cuasso al Monte, piccolo paesino dove vivono entrambi, tremila anime in provincia di Varese. L’uomo ha spiegato: “Ci siamo spostati per Bianca perchè a Milano soffriva di otiti da inquinamento”, noi crediamo nell’importanza di migliorare il nostro ambiente e nel rapporto uomo – natura.

Una sindaca che però non a sconti e l’uomo ha rivelato un retroscena: “Quest’estate è bruciato un ospedale nella nostra zona, lei ha emesso un’ordinanza per il divieto di passaggio e io sono passato comunque. Multa di 80 euro”, con la donna che non cambia neanche per il marito e l’uomo ha svelato un discorso a riguardo con Antonio Ricci.

Il produttore di Striscia La Notizia aveva sottolineato: “Lui mi disse, tra noi c’è grande stima e fiducia, sai che il lavoro di Loredana potrebbe creare dei conflitti. Io gli risposi che lei non avrebbe fatto stupidaggini ed in caso contrario sarei intervenuto senza problemi. Le cose si sono invece ribaltate ed è stata lei a multarmi”.