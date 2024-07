Scaletta Max Pezzali: concerto a San Siro di Milano oggi 2 luglio 2024/ Tuffo nel passato con tante hit

Concerto Max Pezzali: oggi ultima data a San Siro di Milano

Dopo il grande successo ottenuto domenica e lunedì, Max Pezzali torna in concerto allo stadio San Siro di Milano oggi, martedì 2 luglio 2024, per l’ultima data nel capoluogo lombardo prima di spostarsi con il tour “Max forever. Hits only” a Messina per la data del 9 luglio e a Bari per l’ultima tappa di un tour sold out in ogni tappa e che ha regalato grandi emozioni a tutti gli spettatori. Anche questa sera, allo stadio San Siro di Milano, tempio della musica live dove, prima di Max Pezzali si sono esibiti Vasco Rossi con ben sette date e Sfera Ebbasta, ci saranno diverse generazioni pronte ad unirsi in un unico abbraccio.

Scaletta concerto Max Pezzali allo stadio San Siro di Milano, oggi 1 luglio 2024/ Il ‘bis’ di hit nostalgiche

Dai coetanei di Max Pezzali a quelli più giovani fino agli adolescenti di oggi, sono diverse le generazioni che è possibile incontrare ad un concerto dell’ex 883 che, con la sua musica, ha contribuito a far nascere storie d’amore diventando la colonna sonora della vita di tante persone.

Max Pezzali in concerto a Milano: una scaletta ricca di ricordi

Difficile non conoscere i brani presenti nella scaletta del concerto di Max Pezzali allo stadio San Siro di Milano per il successo che hanno ottenuto nel corso degli anni. Nella scaletta di Max Pezzali, infatti, ci sono i primi successi come Hanno ucciso l’uomo ragno e Gli anni fino alle hit più recenti come La lunga estate caldissima e Discoteche abbandonate.

Scaletta concerto Max Pezzali allo stadio San Siro di Milano, oggi 30 giugno 2024/ 30 canzoni e finale ‘choc’

Tra i brani che il pubblico attende maggiormente, poi, ci sono Come Mai che è considerata una delle canzoni d’amore più belle degli ultimi decenni, ma anche successi intramontabili che hanno fatto cantare e ballare intere generazioni come Nord Sud Ovest Est e Sei un mito. Quella di Max Pezzali, dunque, è una scaletta in grado di accontentare i gusti di tutti i suoi fan che, questa sera, vivranno tante emozioni facendo anche un tuffo nel passato,

La scaletta del concerto di Max Pezzali al San Siro di Milano

Intro

Viaggio al centro del mondo

Bella vera

La regina del celebrità

La regola dell’amico

Io ci sarò

Come deve andare

Rotta x casa di Dio

La radio a 1000 watt

Sei fantastica

Il grande incubo

Discoteche abbandonate

Sei un mito

Nella notte Weekend

La lunga estate caldissima

Una canzone d’amore

Come mai

Nessun rimpianto

Eccoti

Ci sono anch’io

La dura legge del gol

Hanno ucciso l’Uomo Ragno

Non me la menare / Te la tiri / 6 1 sfigato

Jolly Blue

Gli anni

Grazie mille

Nord sud ovest est

Tieni il tempo

Con un deca

Scaletta Max Pezzali, concerto a Bologna oggi 23 giugno 2024/ Le canzoni più iconiche: da Eccoti a Gli Anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA