Max Verstappen ed Helmut Marko: ci sono foto osè?/ FormulaPassion: “Usate da Horner per ‘salvarsi’”

Non sono ancora terminati gli scandali in Red Bull? Nelle ultime ore sono circolate delle notizie, per ora assolutamente non confermate, in merito ad alcune foto osè riguardanti sia Max Verstappen, quanto il consulente del team, l’austriaco Helmut Marko, ritratti non insieme ma in atteggiamenti piuttosto poco consoni. Non è ben chiaro di cosa si tratti ma la vicenda è sussurrata neanche troppo velatamente dai colleghi di Formulapassion.it.

Ma andiamo con ordine cercando di scoprire cosa sta succedendo nella scuderia di Milton Keynes. Al di là delle foto osè di Verstappen e Marko il team è stato il paradiso in terra fino alla fine della scorsa stagione, trasformandosi poi in un vero inferno nel campionato 2024. Fra le accuse ad Horner, le parole del padre di Max Verstappen, l’addio di Adrian Newey, altre possibili accuse a Marko e Verstappen che non vince più come prima, è successo di tutto e di più in casa Red Bull, e all’orizzonte potrebbe esservi un nuovo scandalo.

VERSTAPPEN E MARKO, FRA LE FOITO OSE’ E CARLOS SAINZ IN RED BULL

Ecco perchè in vista della stagione 2025 (quando potrebbe scoprirsi la verità sulle presunte foto di Verstappen e Marko) i componenti del team sono tutt’altro che certi e forse l’unico che dovrebbe rimanere, un po’ paradossalmente, è Christian Horner, lo storico team principal che fino a pochi mesi fa sembrava prossimo all’addio, a seguito delle accuse nei suoi confronti di molestie sessuali nei confronti di una dipendente Red Bull, poi risultate totalmente infondate. Ecco perchè in queste ultime ore è tornato fortemente di moda il nome di Carlos Sainz fra i campioni del mondo, anche perchè nel frattempo, giusto per non farsi mancare nulla, Checo Perez non sta affatto guidando al meglio, facendo venire non pochi mal di pancia ai vertici del team.

Come ben sa chi mastica un po’ di Formula 1, lo spagnolo di Ferrari lascerà il suo sedile al termine del campionato attuale per lasciare spazio all’arrivo del sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, e fra le possibile mete vi è anche la squadra della bevanda energetica. Sainz gradirebbe, e non poco, lo sbarco in Red Bull, una vettura che potrebbe garantirgli di ambire al titolo del mondo, e la possibilità di vincere il campionato battendo la Ferrari, potrebbe non avere prezzo per il figlio del noto campione del mondo di rally.

VERSTAPPEN E MARKO, FRA LE FOTO OSE’ E LA MERCEDES?

Attenzione però, perchè il compagno di squadra dello spagnolo potrebbe non essere Verstappen, con lo stesso pilota che avrebbe espresso un po’ di malumori da quando è scoppiato il finimondo in Red Bull, così come confermato anche dalle “staffilate” di padre Jos Verstappen di questa stagione. E qui ritornato le foto di Verstappen e Marko, che nessuno ha confermato e che nessuno ha visto, ma che Christian Horner pare abbia utilizzato, scrive ancora Formulapassion, contro la proprietà di Red Bull per evitare la cacciata e tirarsi così fuori dai guai.

Si parla di foto osè di Marko e Verstappen, anche se non viene specificato null’altro. Alla fine in tutta questione situazione potrebbe uscirne vincitrice Mercedes, che andrebbe a rimpiazzare Hamilton nel migliore dei modi, con appunto un pilota dello stesso livello, facendo contenti i suoi tifosi e lo stesso Super Max, che sembra proprio non averne più di Red Bull, o magari sono solo voci.











