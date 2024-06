Infortunio Mbappé: frattura del naso per l’attaccante?/ La botta e poi il sanguinamento in Austria-Francia

INFORTUNIO MBAPPÉ: ROTTURA DEL NASO PER L’ATTACCANTE?

Per Kylian Mbappé un brutto infortunio: potrebbe aver riportato la fattura del naso durante la gara d’esordio a Euro 2024 della sua Francia contro l’Austria, terminata 1-0 per la formazione di Deschamps. L’attaccante, dopo uno scontro con l’austriaco Kevin Danso, è rimasto a terra ed è uscito dal campo sanguinante: l’infortunio è occorso mentre il prossimo giocatore del Real Madrid cercava di saltare di testa, colpendo così la spalla dell’avversario. Immediatamente il francese ha cominciato a perdere sangue tanto da richiedere l’intervento dello staff medico, che lo ha medicato e accompagnato fuori dal campo.

L’attaccante, però, è poi rientrato in campo e si è buttato a terra per cercare di fermare il gioco e perdere tempo, permettendo inoltre a Deschamps di fare i cambi: così, prima di lasciare definitivamente il rettangolo verde, l’ex Psg è stato ammonito. Il francese si dovrà ora sottoporre a ulteriori esami ma le prime sensazioni non sono affatto positive: Mbappé potrebbe aver riportato la rottura del naso. Se l’entità dell’infortunio venisse confermata, per la Francia sarebbe un problema non da poco: il commissario tecnico si troverebbe infatti senza il suo attaccante più talentuoso almeno per tutta la fase a gironi, nella speranza di recuperarlo poi eventualmente per la fase a eliminazione diretta.

INFORTUNIO MBAPPÉ: FRANCIA COL FIATO SOSPESO

In attesa degli esami di rito che daranno indicazioni più precise sulle condizioni di Kylian Mbappé e del suo naso, che potrebbe essere fratturato, Deschamps ha parlato dell’infortunio dell’attaccante, spiegando di essere particolarmente in ansia: “Il naso non è messo per niente bene. Questa è la macchia della serata, il lato negativo. È solo il naso ma è un bel problema per noi” ha sottolineato in conferenza stampa. In caso di conferma della frattura, infatti, Mbappé rimarrebbe fuori almeno per tutta la fase a gironi, dunque per le prossime due gare della Francia contro Olanda e Polonia e cercherebbe di rientrare per la fase a eliminazione diretta.

Kylian Mbappe taking time wasting into his own hands 🤣#Euro2024 | #AUTFRA pic.twitter.com/6rIbW7X0Gm — ITV Football (@itvfootball) June 17, 2024













