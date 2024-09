Merk & Kremont sono il duo di musica house che si esibirà al Suzuki Music Party domenica 22 settembre sul canale 9 per presentare il brano Nino Nino, di Emis Killa a cui hanno collaborato insieme a Massimo Pericolo.

Merk & Kremont, chi sono? Tra i 100 migliori DJ del mondo

Federico Mercuri e Giordano Cremona, formano una coppia di disc jockey molto affermata anche a livello internazionale. Tanto che nel 2014 sono stati inseriti al 94° posto nella classifica annuale Top 100 DJ redatta dalla rivista DJ Magazine. Possiedono al loro attivo: 74 dischi di platino e 17 dischi d’oro e sono stati i produttori di Andiamo a comandare di Fabio Rovazzi e di Bomber de Il Pagante, senza contare le collaborazioni con i più grandi dj del mondo, come Benny Benassi, Bob Sinclair e Aviici Il loro recente Summer Tour ha registrato numeri da capogiro a dimostrazione che la musica dance, qualora sia ben fatta, è ancora tanto seguita e amata.

Insieme a Emis Killa e Massimo Pericolo hanno inciso il brano Nino Nino, già disponibile sulle piattaforme digitali e in rotazione dal 20 settembre in tutte le radio.

Merk & Kremont: sono fidanzati? Per il primo conosciamo una storia con una studentessa ma poi…

Il duo è molto geloso della propria vita privata e sentimentale, forse per pudore o per la volontà precisa di tenere distante la sfera pubblica da quella più intima. Giordano Cremona è figlio di Raul, famoso illusionista e comico italiano ed è stato fidanzato con Jenny, una splendida studentessa della Bocconi. Giordano, alias Joe Kremon, possiede anche un profilo Instagram personale dove spesso compare in compagnia di una ragazza, ma non è noto sapere chi sia e se si tratta della vecchia compagna. Federico, alias Merk, è ancora più riservato dell’amico e pertanto non si conoscono amori passati e presenti.

