Chi è Giada Masala, fidanzata di Massimo Pericolo: un incontro voluto dal destino

Massimo Pericolo è un giovane rapper fidanzato da diversi anni con Giada Masala. Il loro incontro è stato fatale. Il rapper riceve centinaia di messaggi al giorno e non sempre li legge tutti, ma per caso l’intervento di Giada non è passato inosservato. Le brevi chiacchierate in chat hanno fatto sì che i due si incontrassero spesso, nonostante vivessero in due città diverse a un’ora di distanza. Ogni volta che al rapper viene chiesto cosa pensa del suo rapporto con Giada, risponde che non hanno mai fatto fatica a capirsi. Attualmente i due condividono lo stesso appartamento, una decisione dettata anche dal destino. All’inizio i due hanno trascorso del tempo insieme, di solito i fine settimana. Quando Giada ha subito un incidente alla spalla e ha dovuto lasciare il lavoro per un breve periodo, la convivenza è stata più presente. Durante la convalescenza, la giovane si è trasferita a casa di Massimo e da allora non l’ha più lasciata. Non si sa molto della sua vita privata.

Carlo Di Francesco, chi è il marito di Fiorella Mannoia/ Il matrimonio nel 2021 dopo un lungo fidanzamento

Un amore privato: il desiderio di Giada Masala di non esporsi troppo

Il profilo Instagram di Pericolo contiene solo foto e storie dei suoi concerti e del suo lavoro, quello di Giada è un profilo privato, mentre il suo approccio a Tik Tok è più aperto. Sul social network si possono trovare molti video di lei con Massimo. Qui ha pubblicato un collage dei momenti più belli trascorsi con il suo compagno, con la didascalia “Non importa dove” e la canzone “Insieme” di Massimo Pericolo come sottofondo musicale.

Tedua, chi è la fidanzata?/ Il rapper presente ai Tim Music Awards avrebbe fatto un annuncio ufficiale...

All’inizio della relazione, il loro rapporto era aperto ai fan, ma da qualche tempo hanno deciso di mantenere la loro relazione meno esposta ai media. Tuttavia, Giada è stata occasionalmente tentata e, quando partecipa ai concerti del fidanzato, filma i momenti delle esibizioni e li pubblica sui social media per la gioia dei suoi fan. Nei primi tempi della loro relazione, il rapper ha portato la sua ragazza sul palco durante un concerto, l’ha baciata appassionatamente ottenendo l’approvazione del pubblico; grazie a Giada, è riuscito a ritrovare l’equilibrio interiore che aveva perso durante la relazione con la modella Lucrezia Vanotti.