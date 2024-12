La programmazione di Rai 1 prevede per il pomeriggio di oggi – ovviamente venerdì 27 dicembre 2024 – alle ore 17:05 la messa in onda del film di avventuroso e drammatico Mia e il leone bianco: si tratta di una pellicola realizzata nel 2018 grazie ad una incredibile coproduzione tra Francia, Sudafrica e Germania uscita con il titolo originale Mia et le lion blanc.

La regia è stata affidata a Gilles de Maistre per un soggetto originale che è stato sviluppato da Jean Paul Husson con la sceneggiatura rivista ed adattata da Prune de Maistre e William Davies, mentre il montaggio è stato eseguito da Julien Rey con le musiche della colonna sonora composte da Armand Amar: nel cast di Mia e il leone bianco troveremo (tra gli altri) Melanie Laurent, Daniah De Villiers, Langley Kirkwood, Lionel Newton, Lillian Dubet, Brandon Auret, Paul Davies e Tessa Jubber.

La trama del film Mia e il leone bianco in onda oggi su Rai 1

La trama di Mia e il leone bianco prendo il via da John che dopo diversi anni di lontananza prende la decisione – condivisa anche dalla moglie Alice – di tornare a vivere nello stato del Sudafrica insieme ai suoi due figli, Mick e Mia, con il principale obiettivo di occuparsi in prima persona dell’allevamento di leoni che da sempre è proprietario della sua famiglia; ma la piccola Mia – non appena viene messa al corrente della notizia – cerca di ribellarsi in quanto non vuole lasciare l’ambiente dove è cresciuta.

Ovviamente non mancheranno durante la prima parte di Mia e il leone bianco le difficoltà ad ambientarsi in questo nuovo contesto ma l’occasione pian piano si rivelerà giusta per scoprire la bellezza di questi luoghi e della vita a contatto diretto con la natura fino al momento cardine in cui nelle festività natalizie nell’allevamento nasce un rarissimo e bellissimo esemplare di leone bianco. Non passeranno tanti giorni prima che la nostra piccola protagonista di Mia e il leone bianco si affezioni in maniera incredibile a questo cucciolo – al quale viene dato il nome di Charlie – sviluppando nel tempo un rapporto di reciproco amore che li porterà letteralmente a crescere uno al fianco dell’altro.

Purtroppo con il passare del tempo il leone cresce in maniera smisurata e gli vengono imposti dei divieti come quello di stare in casa per vivere costantemente recluso all’interno di un recinto per motivi di sicurezza dato che l’istinto felino predatorio preoccuperà non poco i genitori di Mia i quali cercano di tenerla lontana quanto più possibile del raro esemplare: il papà – ad un certo punto del film Mia e il leone bianco – deciderà che è arrivato il momento di separare i due, vendendo il leone ad un gruppo di cacciatori che hanno intenzione di sopprimerlo nel pieno rispetto delle normative vigenti in Sudafrica. Tutto – almeno – fino a quando la figlia lo scoprirà, decidendo di mettere in atto un’incredibile fuga con l’obiettivo di portare il leone bianco in una riserva naturale dove possa continuare a vivere in libertà e senza problemi.