Yulia Bruschi contro Jessica Morlacchi, volano frasi pesanti al Grande Fratello 2024

La lite che si è scatenata, durante un blocco pubblicitario del Grande Fratello, tra Yulia Bruschi e Jessica Morlacchi ha sollevato un’accesa discussione anche sui social. Il pubblico si è spaccato in due, tra chi appoggia la modella e chi la cantante, ma quasi tutti si sono detti indignati di fronte ad alcune frasi in particolare. Sappiamo ormai che la simpatia tra Yulia e Jessica non è mai scattata, e ad acuire i cattivi rapporti tra le due è stato l’avvicinamento della modella a Giglio, ragazzo per il quale Jessica sta iniziando a provare dei sentimenti.

Jessica contro Yulia, lite in diretta per Giglio al GF: "E il tuo fidanzato fuori?"/ Lei: "Non hai rispetto"

Proprio la rivalità per Giglio ha scatenato in diretta una lite, che è poi arrivata all’exploit durante la pubblicità. Tra le due donne sono volate parole molto forti e poco lusinghiere, partite da Yulia Bruschi che ha invitato Jessica Morlacchi a non riempirsi “la bocca di cazz* miei”. Al che, la cantante l’ha invitata a non dirle parolacce: “Cazz* miei lo dici a tua sorella!”, e i toni si sono immediatamente alzati.

Yulia Bruschi, sfogo su Jessica e Giglio: "Non cerco fidanzato, al GF per me stessa"/ "C'è chi si fa i film…"

Yulia Bruschi, la frase sul cibo ha fatto indignare il web

“Non ti conviene parlare di mia sorella, perché sei una cafona! Hai 37 anni dovresti dare l’esempio”, è stata allora la prima frase di Yulia che il web ha criticato, in quanto, secondo molti, con queste parole ha voluto dare della ‘vecchia’ a Jessica. “Ti insegno a non dire le parolacce”, ha replicato la cantante, che ha continuato con un “Vai a mangiare” che ha fatto indignare il web. Ancor di più ha però fatto indignare la risposta di Yulia: “Guarda che quella che ha problemi alimentari sei tu, non io“. Secondo la maggioranza del web, è la frase di Yulia ad essere molto grave e non quella di Jessica, che tanti hanno interpretato più come un invito ad andare via e a rilassarsi più che un insulto. Sta di fatto che i toni della lite, per molti, hanno superato il limite, risultando eccessivi per una diretta televisiva e uno scontro tra donne.

Jessica Morlacchi gelosa di Giglio e Yulia al Grande Fratello 2024?/ La cantante si dichiara, lui la gela…

“vai a mangiare te che sei te che hai problemi alimentari” l’imbarazzo#grandefratello pic.twitter.com/PkHlzEh3gb — 𝒷𝒶𝒹 𝒾𝒹𝑒𝒶 𝓇𝒾𝑔𝒽𝓉? (@altamentestanca) September 30, 2024