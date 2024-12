Alessandra Somensi, la ragazza che ha fatto cacciare Michele Longobardi da Uomini e Donne: “Ecco perché l’ho fatto”

Michele Longobardi è stato cacciato da Uomini e Donne perché sentiva di nascosto una ragazza fuori dal programma, il tronista ha creato un profilo fake con cui ha contattato le altre corteggiatrici Mary, Veronica e Amal. Scoperto dalla prima è finito nel caos ma la situazione ha preso una svolta ancora più grave quando una ragazza ha contattato la redazione per rivelare di aver un piccolo ‘flirt’ con il giovane a telecamere spente. La ragazza in questione è anche lei un ex volto del programma, è Alessandra Somensi, influencer e già corteggiatrice e scelta di Luca Daffrè.

Dopo giorni di silenzio, adesso Alessandra ha rilasciato una lunga intervista a Fanpage.it dove ha rivelato la sua verità e smascherato Michele di Uomini e Donne. Innanzitutto ha rivelato perché ha deciso di segnalare tutto alla redazione: “Ho deciso di farlo dopo la registrazione in cui è emerso che avesse creato profili fake per contattare le altre corteggiatrici, ho pensato che avrebbero visto il suo telefono”. E poi ha aggiunto di non aver mancato di rispetto a nessuno: “Sono una ragazza libera e indipendente e come tale non ho infranto nessuna regola. Michele, essendo all’interno di un programma con regole precise, aveva delle responsabilità che io, da esterna, non avevo. Stava a lui portare rispetto. Io, da persona non coinvolta nel format, non avevo alcun obbligo verso quel contesto. Credo di non aver fatto nulla di sbagliato nel conoscere una persona e scambiarci dei messaggi.“

Durante l’intervista a Fanpage.it, Alessandra ha smascherato Michele Innanzitutto ha ammesso che spesso commentavano insieme le esterne e che lui si lamentava del comportamento delle sue corteggiatrici: “Commentavamo le esterne che faceva, si lamentava del fatto che dovesse sempre rincorrerle”. Mentre sul fatto che Amal potesse essere un ipotetica scelta ha aggiunto di non ritenere che ci fosse un forte interesse: “No, assolutamente. Non aveva mai fatto trapelare nulla del genere.”

Infine ha rivelato come si sono conosciuti e perché non è scesa a corteggiarlo direttamente nel programma anziché frequentarlo di nascosto: “Tramite una videochiamata con un’amica in comune. Mi è stato chiesto da lui di scendere a corteggiarlo ma non è stato possibile, essendo stata in passato la scelta di Luca Daffrè, quindi abbiamo deciso di continuare a sentirci su Whatsapp.” Alessandra vuole mettere la parola fine su tutta questa vicenda mentre Michele Longobardi, stando alle dichiarazioni di Lorenzo Pugnaloni, starebbe molto male dopo la cacciata dal programma.