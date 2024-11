Tutto sulle ex mogli di Fausto Leali: la storia con Milena Cantù e la relazione con Claudia Cocomello

Prima di incontrare il suo ‘vero amore’ Germana Schena, il celebre cantante Fausto Leali ha avuto almeno due storie molto importanti nel corso della sua vita sentimentale. Ci riferiamo alle relazioni con le ex mogli Milena Cantù e Claudia Cocomello. Il primo matrimonio è durato circa quindici anni, impreziosito dalla nascita di due figlie, Deborah e Samantha. Poi nella vita di Leali è arrivata la seconda moglie e altri due figli, Francis Faustino e Lucrezia. Dal 2014, invece, l’artista è felicemente sposato con Germana Schena, conosciuta dapprima tra le sue coriste. Il matrimonio, ovviamente, si è concretizzato diversi anni dopo, anche perché in principio il cuore di Leali era occupato.

Malgrado la separazione, Fausto ha mantenuto rapporti splendidi con entrambe le ex mogli, una cosa non affatto scontata. “Ho rapporti molto belli con i figli della prima e della seconda moglie, è normale averne, sono le loro mamme. I figli sono la cosa più bella dell’uomo”, le parole dell’artista in al Giornale di Brescia.

Come dicevamo, però, il vero amore di Fausto Leali ha bussato alla sua porta solo successivamente: Germana Schena. E’ proprio grazie alla corista che il cantante è risuscito a superare molti dei suoi difetti e limiti caratteriali, come lui stesso ha ammesso e raccontato in una intervista di qualche tempo fa.

“Ho molti difetti, la gelosia ed essere possessivo, ma mia moglie non mi dà motivo di esprimerli. Riconosco che all’inizio della nostra storia non ero convinto del nostro fidanzamento… allora lì qualche “scappatoia” c’è stata… lei è una persona più sana di me. Poi ho capito che avevo trovato la ragazza giusta”, le parole del cantante parlando della sua attuale relazione. Con Germana, dopo dieci anni l’uno al fianco dell’altro, tutto sembra proseguire per il meglio. Fausto Leali ha trovato l’equilibrio perfetto e ora non ha alcuna intenzione di perderlo…

