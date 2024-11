La domenica è quasi terminata. Ognuno di noi avrà passato questo giorno di riposo in maniera differente: chi pranzando con gli amici o con i propri cari, chi fuori casa dedicandosi ad una gita fuori porta, chi magari visitando una città d’arte o ancora partecipando ad una sagra di paese, tipiche proprio della stagione autunnale. Insomma, qualunque sia stato il programma di oggi, 24 novembre 2024, quel che è certo è che la fine della domenica lascia sempre un po’ di nostalgia. Domani infatti si torna al lavoro, ricomincia la routine, e dunque anche gli impegni quotidiani: Per questo la domenica sera lascio sempre qualche strascico di malinconia un po’ su tutti noi. E allora perché non sognare in grande, immaginando magari di diventare milionari e di poter comprare una bella villa al mare, l’auto dei propri sogni o magari girare il mondo in van?

Million Day ed Extra Million Day/ Le estrazioni vincenti di oggi, 24 novembre, alle ore 13.00

Si tratta ovviamente di un sogno, certo, ma non un sogno impossibile: vincere al Million Day, infatti, è possibile. Ricordiamo che si tratta di un concorso quotidiano che permette ogni giorno di vincere fino a 1 milione di euro, anzi due, poiché sono due differenti le estrazioni quotidiane. Il primo appuntamento è alle 13 mentre il secondo è alle 20:30: ogni giorno i giocatori possono prendere parte al concorso scegliendo semplicemente cinque numeri compresi tra l’uno e il 55, e sperando di diventare i prossimi milionari. La vittoria massima è arrivata cinque volte nel mese di ottobre, e al momento solamente una in quello di novembre: il mese però non è ancora concluso dunque non è detto che non arrivino altre vittorie milionarie in modo da rendere felice qualche fortunatissimo giocatore. Noi intanto vi auguriamo buona fortuna per questa estrazione serale della domenica.

Numeri vincenti Million Day/ Le cinquine del 23 novembre 2024: l'estrazione delle 20.30

MILLION DAY, I NUMERI FORTUNATI DI OGGI ALLE 20.30

Million Day: –

Extra Million Day: –