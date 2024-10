Torna come ogni giorno il fortunato concorso del Million Day, molto amato dai giocatori poiché mette in palio dei premi importanti fino a un milione di euro, ma soprattutto perché non ci sono giorni di stop o di pausa, essendoci quotidianamente due estrazioni che permettono agli italiani di partecipare, provando a vincere delle somme molto importanti, non soltanto nel gioco principale. Esiste infatti anche un secondo concorso chiamato Extra Million Day: questo secondo gioco offre fino a 100.000 euro, una somma molto importante anche se ovviamente lontana da un milione di euro. Il costo della giocata del Million Day è di un euro e così come anche quello dell’Extra MillionDay: i giocatori possono prendere parte a entrambi i concorsi per avere una doppia possibilità di vincita, una doppia chance importante per riuscire a portare a casa una bella somma.

Le vittorie massime, quelle da un milione di euro, non sono così rare al Million Day. Nel mese di ottobre, infatti, ne sono arrivate ben tre solamente in diciannove giorni. L’ultima volta la massima vittoria è arrivata solo pochi giorni fa, il 17 ottobre 2024, a Gioiosa Ionica, a Reggio Calabria, con i numeri 13, 27, 36, 42 e 44, con un’estrazione serale, quella delle 20.30. Sempre nel mese di ottobre, invece, due vittorie erano arrivate nel giorno del 4, a Leggiuno, in provincia di Varese, e poi a Grandate, in provincia di Como. Dunque, un giorno davvero molto fortunato… Chissà che anche oggi, 20 ottobre, non arrivi una bella vincita alle 20.30! Andiamo allora a scoprire quelli che sono i numeri fortunati di oggi nell’appuntamento serale: auguriamo buona fortuna a tutti voi che leggete quotidianamente i nostri articoli del Million Day, nei quali riportiamo fedelmente le regole e i numeri vincenti.

MILLION DAY, LE CINQUINE FORTUNATE DI OGGI

Million Day: –

Extra Million Day: –