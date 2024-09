Mirco e Giulia sempre più in crisi a Temptation Island 2024: lui vicino alla single Alessia

Non sono belle le novità per la coppia composta da Mirco e Giulia, arrivate nel corso della terza puntata di Temptation Island 2024. Mentre lei continua ad aspettare delle conferme da lui, Mirco continua a conoscere la single Alessia, con la quale pare chiaro sia scattato un forte feeling. “Sento un po’ di confusione e la colpa è la tua.”, ammette lui, alla fine di una chiacchierata intima con la tentatrice.

Michele si sblocca con single Michelle a Temptation Island 2024/ Millie dura: "Mi tratta male qui si diverte"

È ancora Mirco, poco dopo, a raccontare ai compagni d’avventura che Alessia inizia a piacergli: “Lei mi prende di testa, è questo che mi sta mandando fuori di testa”. Tutto questo viene mostrato alla fidanzata Giulia in un video, che la porta a riflettere sulla loro relazione e sui problemi che li hanno portati a partecipare a Temptation Island 2024.

Anna disgustata da Alfred abbandona il falò a Temptation Island 2024/ Lui provoca: "Volevo vedere video suoi"

Giulia sbotta dopo i video di Mirco e Alessia a Temptation Island: “Deve tirare fuori le palle”

“Io devo amare me stessa, amo la Giulia che è qui e deve essere così anche ad Arezzo, che sia con Mirco o senza Mirco. – ha esordito Giulia, durante una chiacchierata con le compagne d’avventura dopo la visione del video di Mirco – Questo è l’importante, così come è importante che lui tiri fuori le palle, deve venir fuori quello che è realmente, anche perché io da matta non ci passo più! Io ho sempre dubitato del suo sentimento nei miei confronti, così come ho dubitato anche del mio… Quindi ho compreso che c’è qualcosa che non va nel nostro rapporto.”, ha quindi aggiunto.

Alfred in crisi piange a Temptation Island 2024: "Perso mio fratello"/ Anna: "Ecco perché non chiedo il falò"

Ma i video di Mirco e Alessia per Giulia non sono finiti a Temptation Island 2024. La terza puntata va avanti con un nuovo colpo basso per la ragazza, che si trova a guardare le immagini di una complicità sempre più forte tra Mirco e la tentatrice Alessia. Ma non è tutto, perché in uno sfogo, Mirco rende palesi tutti i suoi dubbi su Giulia: “Molte volte mi hanno detto che lei non è la persona giusta, quindi quando te lo dicono anche altre volte, qualche pensiero ce l’hai.” È un ennesimo colpo basso per Giulia, che trova ingiusto il comportamento di Mirco: “Facile mostrarsi tutto bello, deve avere le palle di presentarsi per quello che è!”