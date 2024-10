Mirco e la single alessia: il mistero della copertina a Temptation Island 2024 settembre

Colpi di scena nella nuova puntata di Temptation Island 2024 settembre in onda oggi, martedì 16 ottobre durante la quale la storia d’amore tra Mirco e Giulia giungerà all’ultimo capitolo. Dopo aver chiesto un primo confronto, rifiutato dal fidanzato, questa sera, Giulia chiederà un nuovo confronto ma prima di scoprire se il fidanzato si presenterà o meno, guarderà tutte le immagini del fidanzato e quello che ha fatto con la single Alessia, nelle ore precedenti. Mirco, nella scorsa puntata, si è avvicinato sempre di più alla single Alessia a cui, dopo aver rifiutato il falò della fidanzata, chiederà di trascorrere più tempo insieme.

Anche all’interno del villaggio, tra Mirco e Alessia ci sono stati coccola e gesti molto affettuosi sia davanti alle telecamere che sotto una copertina che non mostra totalmente cos’è successo tra i due. Questa sera, Giulia guarderà tutto e l’epilogo, come svela in anteprima Dagospia, non sarà assolutamente dei migliori.

Mirco e la single Alessia: la reazione della fidanzata Giulia a Temptation Island 2024 settembre

L’avventura di Mirco e Giulia, nel villaggio di Temptation Island 2024 settembre, finirà nel corso della puntata in onda questa sera. Come fa sapere Dagospia, invece, dopo aver rifiutato il primo falò, Mirco non potrà rifiutare anche il secondo e, messo con le spalle al muro dalla fidanzata, si presenterà al falò di confronto finale dove, Filippo Bisciglia, mostrerà le immagini che hanno deluso fortemente la fidanzata Giulia.

Tra Mirco e Giulia, davanti ai vari video, con la supervisione di Filippo Bisciglia, si confronteranno ripercorrendo non solo la lunga storia d’amore vissuta ma anche tutto quello che è successo nel villaggio e che ha portato Mirco ad avvicinarsi alla single Alessia lasciandosi andare con lui. Dopo nove anni di vita insieme, Mirco e Giulia firmeranno l’ultimo capitolo della loro storia e, dopo aver scoperto cos’è successo sotto la coperta con Alessia, si diranno addio come fa sapere in anteprima Dagospia.

